ВИДЕО | NoizeMC и Монеточку номинировали на Нобелевскую премию мира

Раевский записал рилс из здания Ратуши в Осло, где он присутствовал на церемонии вручения Нобелевской премии мира 2024 года. В видео он рассказал о победителях текущего года — движении Нихон Хидонкё, основанном Хибакуши, выжившими после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Однако одной из самых ярких частей видео стало неожиданное сообщение Раевскому от профессора Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинна Мурувик Вонена.

В видео журналист встречается с профессором Воненом на площади, где последний объявляет о том, что группа коллег из OsloMet подала заявку на номинацию NoizeMC и Монеточки на Нобелевскую премию мира 2025 года. По словам профессора, коллеги высоко оценили вклад артистов в популяризацию гуманистических ценностей через их творчество и общественные инициативы. „Самое важное, это то, что они представляют своими голосами новые поколения, которые очень сильно высказываются за гуманистические ценности. Мы думаем, что это так важно“.

Следующим кадром, после вручения Раевскому двух конвертов, где находились документы для артистов, журналист поздравляем лично NoizeMC: „Иван, Лиза, это официальная заявка“, — сказал Раевский, отметив, что в Норвегии к таким вопросам подходят заранее. „Здесь очень ценят все, что вы сделали, начиная с акций в поддержку мира, и понимают, насколько ваши голоса важны“.

Пока остается неизвестным, какие шансы у российских артистов на получение столь престижной премии. Однако само выдвижение стало знаковым событием, подчеркивающим влияние культурных деятелей на мировое сообщество.

Теперь остается только ждать официального подтверждения и итогов отбора.

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