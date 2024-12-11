11.12.2024, 11:00
„От одного этого слова меня начинало трясти“. Почему премьер-министр Кристен Михал и Эвелин Орас уже так долго вместе, но до сих пор не поженились?
ФОТО: | Delfi Meedia
Гражданская жена премьер-министра Кристена Михала Эвелин Орас, с которой они уже давно вместе, призналась, что паре помешало пожениться как раз-таки ее видение жизни.
Кристен Михал (49), занимающий пост премьер-министра чуть более четырех месяцев, живет вместе с Эвелин Орас (49) уже почти 30 лет, но пара до сих пор не поженилась. Эвелин призналась Naisteleht, что может взять всю вину за это на себя.
Уже подписаны?