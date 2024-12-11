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11.12.2024, 11:00

„От одного этого слова меня начинало трясти“. Почему премьер-министр Кристен Михал и Эвелин Орас уже так долго вместе, но до сих пор не поженились?

 
Naisteleht
Эвелин Орас и Кристен Михал на президентском приеме в 2024 году.
Эвелин Орас и Кристен Михал на президентском приеме в 2024 году.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Гражданская жена премьер-министра Кристена Михала Эвелин Орас, с которой они уже давно вместе, призналась, что паре помешало пожениться как раз-таки ее видение жизни.

Кристен Михал (49), занимающий пост премьер-министра чуть более четырех месяцев, живет вместе с Эвелин Орас (49) уже почти 30 лет, но пара до сих пор не поженилась. Эвелин призналась Naisteleht, что может взять всю вину за это на себя.

„Еще в детстве я противилась тому, что судьба девушки - выйти замуж. От одного этого слова меня начинало трясти. Мне не нужна помощь, я могу справиться сама“, - объяснила она.

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