„От одного этого слова меня начинало трясти“. Почему премьер-министр Кристен Михал и Эвелин Орас уже так долго вместе, но до сих пор не поженились?

Кристен Михал (49), занимающий пост премьер-министра чуть более четырех месяцев, живет вместе с Эвелин Орас (49) уже почти 30 лет, но пара до сих пор не поженилась. Эвелин призналась Naisteleht, что может взять всю вину за это на себя.