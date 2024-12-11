Звезда OnlyFans за год заработала почти 41 миллион евро: „Бог очень милостив“

20-летняя Софи Рейн заработала в этом году почти 41 миллион евро, создавая контент для платформы OnlyFans. Софи опубликовала в соцсети X скриншот своего банковского счета и миллионы, которые она заработала. Ее пост вскоре привлек внимание иностранных СМИ.

По словам Софи, то, как она зарабатывает деньги, не противоречит христианским ценностям. „Бог очень милостив“, - сказала она.

„Вы можете называть меня как угодно“, - написала Софи в социальных сетях в ответ на пост, в котором обсуждалось, стоит ли вообще считать ее онлайн-моделью. „Я смеюсь над этим, когда иду в банк“, - добавила она.

У Софи миллионы подписчиков и в различных социальных сетях. „Честно говоря, все люди, которые ненавидят меня в социальных сетях, оставляют неприятные комментарии и тому подобное, просто мотивируют меня развиваться, процветать и продолжать заниматься своим делом“, - объяснила она. „Они просто злятся без причины. Они меня не знают“.

Софи начала создавать контент для платформы OnlyFans только в мае 2023 года, поэтому ее взлет в ряды самых оплачиваемых женщин на OnlyFans был стремительным. По словам Софи, у нее есть много сторонников, которые поддерживают ее карьеру в OnlyFans.

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