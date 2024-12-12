ФОТО | Новогодняя звезда соцсетей: BMW из Таллинна вызывает фурор на парковках Эстонии

Блогерка Миа-Мари Аусер рассказала, что впервые увидела украшенные рождественскими огнями автомобили в TikTok и решила на эти праздники украсить свой BMW.

„За границей это очень распространённый тренд, но в Эстонии, насколько я знаю, подобных украшенных машин нет,“ – отметила Аусер.

Она сама украсила автомобиль огоньками, затратив на это 9 часов работы и 160 метров гирлянд. Для крепления огней к кузову использовалась монтажная лента для стекол, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. „На следующий день после установки огней мышцы сильно болели из-за неудобного положения,“ – вспоминает она.

Огни только для парковки

Огни на машине можно включать только в положении парковки, так как, согласно правилам дорожного движения, на автомобиле запрещено использовать дополнительные огни, которые могут мешать другим участникам движения. „Я уже дважды была на Ратушной площади в Таллинне и один раз в Пярну. Выйти из машины было сложно, потому что вокруг автомобиля собирается очень много людей, желающих сделать фото,“ – поделилась Аусер.

Она также планирует в декабре посетить Ратушную площадь в Тарту и другие города Эстонии. „Мне хотелось попробовать что-то особенное, и так как эта машина принесла радость стольким людям в праздничное время, я считаю, что проект оказался действительно удачным!“ – объяснила она мотивацию своего решения.

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