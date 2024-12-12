Взгляд эстонского мужчины: „Если я оплачиваю счета и делаю ремонт, должен ли я еще убирать и стирать?“

„Если мужчина оплачивает большинство или даже все счета, возит женщину в путешествия, водит в рестораны и театры, делает ремонт в доме, следит за машинами, должен ли он еще и дома убирать и стирать?“

„Если все остальные обязанности также распределены поровну, и женщина тоже занимается перечисленными вещами, то, вероятно, разумно, чтобы мужчина иногда мыл посуду и брал в руки пылесос. Что касается детей, то ими, безусловно, должны заниматься оба, независимо от других обязанностей. Это мое мнение как мужчины“.

Уважаемый читатель, как вы считаете, должен ли мужчина заниматься бытовыми делами, если он берет на себя финансовую сторону семейной жизни? А если не полностью обеспечивает семью, а лишь частично?

Пишите свое мнение в комментариях!

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