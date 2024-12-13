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13.12.2024, 10:00

Флер игривости: в Laif пройдет карнавальная ночь с выступлением победителя конкурса „Стань суперзвездой 2024“

 
Маскарад в Laif
Маскарад в Laif
ФОТО: Erakogu

14 декабря в караоке клубе Laif состоится маскарад – карнавал, который привнесет яркие краски и музыкальную магию в зимний вечер. Это не просто вечеринка, а настоящий праздник для ценителей музыки, стиля, веселья и таинственности!

Звездой вечера станет Эмиль Гусейнов, победитель вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“. Его потрясающий голос завоевал сердца зрителей и жюри, а теперь он готов поделиться своим талантом с гостями клуба Laif.

DJ BELL и KARAOKE DJ JARON позаботятся о том, чтобы каждый момент звучал идеально: лучшие танцевальные хиты и непрерывные караоке-сессии создадут атмосферу безудержного веселья и драйва. Для любителей громких танцевальных битов — не пропустите set DJ BELL с лучшими танцевальными треками!

Погружение в атмосферу карнавала будет сопровождаться маскарадными масками, которые каждый получит на входе. Для всех гостей приготовлены бесплатные приветственные напитки и возможность выиграть две проходки на любое мероприятие в клубе.

Особенности вечера:

  • Дебют победителя конкурса Эмиля Гусейнова

  • DJ BELL — лучшие танцевальные хиты!

  • KARAOKE DJ JARON — спой свои любимые песни всю ночь!

  • Приз за лучший образ

  • Вход для девушек бесплатно до 23:00

  • Маскарадные маски на входе

  • Бесплатные приветственные напитки

  • Розыгрыш подарков

Дата и время: 14 декабря, 18:00

Место: Караоке клуб Laif

Билеты: 12 евро, девушка до 23:00 – бесплатно

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