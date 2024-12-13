Флер игривости: в Laif пройдет карнавальная ночь с выступлением победителя конкурса „Стань суперзвездой 2024“
14 декабря в караоке клубе Laif состоится маскарад – карнавал, который привнесет яркие краски и музыкальную магию в зимний вечер. Это не просто вечеринка, а настоящий праздник для ценителей музыки, стиля, веселья и таинственности!
Звездой вечера станет Эмиль Гусейнов, победитель вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“. Его потрясающий голос завоевал сердца зрителей и жюри, а теперь он готов поделиться своим талантом с гостями клуба Laif.
DJ BELL и KARAOKE DJ JARON позаботятся о том, чтобы каждый момент звучал идеально: лучшие танцевальные хиты и непрерывные караоке-сессии создадут атмосферу безудержного веселья и драйва. Для любителей громких танцевальных битов — не пропустите set DJ BELL с лучшими танцевальными треками!
Погружение в атмосферу карнавала будет сопровождаться маскарадными масками, которые каждый получит на входе. Для всех гостей приготовлены бесплатные приветственные напитки и возможность выиграть две проходки на любое мероприятие в клубе.
Особенности вечера:
Дебют победителя конкурса Эмиля Гусейнова
DJ BELL — лучшие танцевальные хиты!
KARAOKE DJ JARON — спой свои любимые песни всю ночь!
Приз за лучший образ
Вход для девушек бесплатно до 23:00
Маскарадные маски на входе
Бесплатные приветственные напитки
Розыгрыш подарков
Дата и время: 14 декабря, 18:00
Место: Караоке клуб Laif
Билеты: 12 евро, девушка до 23:00 – бесплатно