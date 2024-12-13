Флер игривости: в Laif пройдет карнавальная ночь с выступлением победителя конкурса „Стань суперзвездой 2024“

Звездой вечера станет Эмиль Гусейнов, победитель вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“. Его потрясающий голос завоевал сердца зрителей и жюри, а теперь он готов поделиться своим талантом с гостями клуба Laif.

DJ BELL и KARAOKE DJ JARON позаботятся о том, чтобы каждый момент звучал идеально: лучшие танцевальные хиты и непрерывные караоке-сессии создадут атмосферу безудержного веселья и драйва. Для любителей громких танцевальных битов — не пропустите set DJ BELL с лучшими танцевальными треками!

Погружение в атмосферу карнавала будет сопровождаться маскарадными масками, которые каждый получит на входе. Для всех гостей приготовлены бесплатные приветственные напитки и возможность выиграть две проходки на любое мероприятие в клубе.

Особенности вечера:

Дебют победителя конкурса Эмиля Гусейнова

DJ BELL — лучшие танцевальные хиты!

KARAOKE DJ JARON — спой свои любимые песни всю ночь!

Приз за лучший образ

Вход для девушек бесплатно до 23:00

Маскарадные маски на входе

Бесплатные приветственные напитки

Розыгрыш подарков

Дата и время: 14 декабря, 18:00

Место: Караоке клуб Laif

Билеты: 12 евро, девушка до 23:00 – бесплатно

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