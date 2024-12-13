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13.12.2024, 09:00

Готовы отдать 40 евро за новогоднюю елку? Выращивающий ели хуторянин: это справедливая цена!

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по сравнению с 2020 годом цены на ели выросла почти в два раза
Пеэтер Ривис, владелец хутора Куйвалески в Тартуском уезде, будет выращивать рождественские ели последние пару лет, а затем поставит на этом точку.
Пеэтер Ривис, владелец хутора Куйвалески в Тартуском уезде, будет выращивать рождественские ели последние пару лет, а затем поставит на этом точку.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Двухметровую елку можно купить за несколько десятков евро. „Довольно дешево. Я ожидал, что она будет стоить намного дороже“, - удивляется Каспар Лакс, молодой человек из Тарту, который купил свою елку на второй Адвент, пишет Maaleht.

Проживающий в Тарту Каспар Лакс тащит ель на улице Сийли в Тарту. Он поехал за елкой на своей машине, но дерево не поместилось в салон, и он потопал домой с елкой в руках. „Я думал, что ель будет дороже, примерно 50-60 евро“, - говорит молодой человек, получивший главный атрибут рождественских праздников за 40 евро. Он купил европейскую ель, потому что хотел почувствовать запах дерева.

Когда он отправился покупать елку, Лакс предположил, что общее повышение цен дошло и до рынка елок. „Я некоторое время раздумывал, покупать ли дерево домой. В конце концов, расходы выше, а продуктовая корзина стоит больше, чем раньше“.

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