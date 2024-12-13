Готовы отдать 40 евро за новогоднюю елку? Выращивающий ели хуторянин: это справедливая цена!

Проживающий в Тарту Каспар Лакс тащит ель на улице Сийли в Тарту. Он поехал за елкой на своей машине, но дерево не поместилось в салон, и он потопал домой с елкой в руках. „Я думал, что ель будет дороже, примерно 50-60 евро“, - говорит молодой человек, получивший главный атрибут рождественских праздников за 40 евро. Он купил европейскую ель, потому что хотел почувствовать запах дерева.