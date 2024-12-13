13.12.2024, 09:00
Готовы отдать 40 евро за новогоднюю елку? Выращивающий ели хуторянин: это справедливая цена!(4)
по сравнению с 2020 годом цены на ели выросла почти в два раза
ФОТО: | Delfi Meedia
Двухметровую елку можно купить за несколько десятков евро. „Довольно дешево. Я ожидал, что она будет стоить намного дороже“, - удивляется Каспар Лакс, молодой человек из Тарту, который купил свою елку на второй Адвент, пишет Maaleht.
Проживающий в Тарту Каспар Лакс тащит ель на улице Сийли в Тарту. Он поехал за елкой на своей машине, но дерево не поместилось в салон, и он потопал домой с елкой в руках. „Я думал, что ель будет дороже, примерно 50-60 евро“, - говорит молодой человек, получивший главный атрибут рождественских праздников за 40 евро. Он купил европейскую ель, потому что хотел почувствовать запах дерева.
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