В Ласнамяэ вновь взорвут тысячи огней: грандиозный предновогодний фейерверк все-таки состоится

Антон Бабенко и Дмитрий Маковий, признанные мастера пиротехнического искусства, подготовили для вас незабываемое зрелище, которое станет прекрасным завершением уходящего года.
Восьмой год подряд это мероприятие радует жителей и гостей Ласнамяэ, превращая зимний вечер в настоящий праздник. Бесплатное шоу, доступное каждому, уже стало неотъемлемой частью новогодних традиций района.
Почему стоит прийти:
Восемь лет незабываемой магии – почувствуйте себя частью этой прекрасной традиции!
Высокий уровень безопасности и профессионализма – только лучшие пиротехнические изделия от европейских и мировых поставщиков.
Праздничное настроение для всей семьи.
Полезные советы:
Приходите заранее, чтобы занять удобное место для просмотра шоу.
Соблюдайте правила безопасности, будьте внимательны на дороге и уважайте окружающих.
Также рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать трудностей с парковкой.
Присоединяйтесь и начните праздновать Новый год ярко и феерично!