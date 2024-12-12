В Ласнамяэ вновь взорвут тысячи огней: грандиозный предновогодний фейерверк все-таки состоится

Антон Бабенко и Дмитрий Маковий, признанные мастера пиротехнического искусства, подготовили для вас незабываемое зрелище, которое станет прекрасным завершением уходящего года.

Восьмой год подряд это мероприятие радует жителей и гостей Ласнамяэ, превращая зимний вечер в настоящий праздник. Бесплатное шоу, доступное каждому, уже стало неотъемлемой частью новогодних традиций района.

Почему стоит прийти:

Восемь лет незабываемой магии – почувствуйте себя частью этой прекрасной традиции!

Высокий уровень безопасности и профессионализма – только лучшие пиротехнические изделия от европейских и мировых поставщиков.

Праздничное настроение для всей семьи.

Полезные советы:

Приходите заранее, чтобы занять удобное место для просмотра шоу.

Соблюдайте правила безопасности, будьте внимательны на дороге и уважайте окружающих.

Также рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать трудностей с парковкой.

Присоединяйтесь и начните праздновать Новый год ярко и феерично!

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