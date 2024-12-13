В центре Таллинна можно отведать бесплатных хот-догов с кровяной колбасой

50 счастливчиков, пришедших первыми в кафе у главного входа в Solaris, смогут насладиться этим оригинальным блюдом. Хот-дог создан на основе кровяной колбасы Tooma от Maks & Moorits — признанного фаворита среди эстонцев и обладателя титула „Лучшая кровяная колбаса года“.

Команда The Dog House, известная своим мастерством в приготовлении хот-догов, добавила свои секреты, чтобы создать праздничное чудо, от которого сложно отказаться.

Попробовать рождественский хот-дог можно будет 16, 17, 18 декабря с 17:00 до 20:00. Местоположение: кафе у главного входа в торговый центр Solaris.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить