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13.12.2024, 15:00

В центре Таллинна можно отведать бесплатных хот-догов с кровяной колбасой

 
GLOSS.ee
Любите кровяные колбаски? А в виде хот-дога?
Любите кровяные колбаски? А в виде хот-дога?
ФОТО: Maksim Toome

В этом месяце, с 16 по 18 декабря, Maks & Moorits в сотрудничестве с The Dog House угощают бесплатными хот-догами с кровяной колбасой, пишет GLOSS.ee.

50 счастливчиков, пришедших первыми в кафе у главного входа в Solaris, смогут насладиться этим оригинальным блюдом. Хот-дог создан на основе кровяной колбасы Tooma от Maks & Moorits — признанного фаворита среди эстонцев и обладателя титула „Лучшая кровяная колбаса года“.

Команда The Dog House, известная своим мастерством в приготовлении хот-догов, добавила свои секреты, чтобы создать праздничное чудо, от которого сложно отказаться.

Попробовать рождественский хот-дог можно будет 16, 17, 18 декабря с 17:00 до 20:00. Местоположение: кафе у главного входа в торговый центр Solaris.

Читайте подробнее на GLOSS.ee.

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