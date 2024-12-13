Что подарить родителям на Новый год 2025, если им ничего не надо: 25 идей(1)
Выбрать идеальный подарок для родителей — задача не из легких, особенно если они сами затрудняются с ответом на вопрос, что им нужно. Но так хочется сделать приятное самым дорогим людям! Конечно, можно вручить маме и папе конверт с деньгами, но если вы стремитесь найти что-то действительно полезное и душевное, мы поделимся лучшими идеями для новогоднего подарка.
Что подарить родителям на Новый год 2025: практичные и теплые идеи
Чтобы подарок был действительно полезным, он должен либо облегчать повседневную жизнь, либо помогать родителям провести время вместе с удовольствием.
Бытовая техника. Устройства, которые возьмут на себя часть домашних забот, — прекрасный выбор. Например, мультиварка, робот-пылесос, сушильная машина или посудомоечная машина. Главное, чтобы техника была простой в использовании.
Фотоальбом. Соберите в нем дорогие сердцу снимки, чтобы родители могли с удовольствием вспоминать счастливые моменты.
Именные халаты или пижамы. Такой персонализированный подарок добавит уюта в их повседневную жизнь.
Ужин в ресторане. Подарите родителям возможность расслабиться и провести время вдвоем, организовав ужин в уютном заведении. Это оставит приятные воспоминания.
Совместное путешествие. Если есть возможность, подарите им тур или путевку в санаторий, где они смогут отдохнуть и набраться сил.
Термочашки. Практичный подарок, особенно актуальный в условиях перебоев с электроэнергией. Дополнительно можно украсить их семейным фото.
Теплые вещи. Вязаные шарфы, носки или варежки станут символом вашей заботы и согреют родителей в холодное время года.
Для завершения подарка можно добавить небольшие символические презенты: адвент-календарь, магнит, снежный шар или аксессуары для ванной.
Что подарить маме на Новый год 2025
Выбирая подарок для мамы, отталкивайтесь от её интересов и увлечений. Если она любит читать, выберите книгу в её любимом жанре. Увлекается уходом за растениями? Подарите красивое комнатное растение. Если она много времени проводит на кухне, обратите внимание на технику, которая облегчит приготовление еды.
Вот несколько универсальных идей, которые подойдут практически любой маме:
сладости;
мягкие полотенца;
сертификат на спа-процедуры;
массажёр для ног;
изящные украшения;
уютный плед;
стильная сумочка;
любимый парфюм;
качественное постельное бельё.
Дополните подарок красивой открыткой и букетом цветов, чтобы сделать момент ещё более тёплым и запоминающимся.
Что подарить отцу на Новый год
Подарок для отца стоит подбирать, учитывая его интересы и привычки. Ниже представлены популярные и универсальные идеи, которые порадуют многих пап:
качественный алкоголь;
набор бокалов и охлаждающих камней для напитков;
чемодан с инструментами для дома или автомобиля;
интересная настольная игра для семейного досуга;
массажная подушка для расслабления;
барбекюшница для приготовления блюд на свежем воздухе;
гантели или фитнес-браслет для поддержания формы;
стильный парфюм.
Если у отца уже всё есть, выберите для него уютный свитер с зимним или новогодним принтом. Такой практичный и тёплый подарок точно не останется без дела.