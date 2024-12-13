Что подарить родителям на Новый год 2025, если им ничего не надо: 25 идей

Выбрать идеальный подарок для родителей — задача не из легких, особенно если они сами затрудняются с ответом на вопрос, что им нужно. Но так хочется сделать приятное самым дорогим людям! Конечно, можно вручить маме и папе конверт с деньгами, но если вы стремитесь найти что-то действительно полезное и душевное, мы поделимся лучшими идеями для новогоднего подарка.