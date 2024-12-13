Бесплатный каток, Дед Мороз, пони: уже в это воскресенье в Ласнамяэ впервые состоится рождественская ярмарка

„Уже в это воскресенье в Ласнамяэ состоится рождественская ярмарка. Мы хотим предложить всем жителям Ласнамяэ мероприятие для всей семьи, которое, несомненно, подарит всем рождественское настроение. Приглашаю всех на рождественскую ярмарку в парке Тондираба, где можно запастись подарками к предстоящим праздникам, насладится концертом, а любители спорта смогут бесплатно провести время в ледовом парке“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Рождественская ярмарка Ласнамяэ состоится 15 декабря с 11.00 до 15.00 в парке Тондираба. На ярмарке можно будет найти уникальные рождественские подарки для родных и близких: ароматный мед, изысканные специи, красивые игрушки, оригинальные куклы, изделия ручной работы и многое другое. В наличии также будет качественное хлопковое постельное белье и одежда, в том числе теплые вязаные носки, шапки и шарфы, которые помогут согреться в зимнюю стужу. На протяжении всего мероприятия желающие смогут бесплатно покататься на коньках в ледовом парке Тондираба, прокатиться на пони и пообщаться с рождественскими персонажами. Ярмарку также посетит Дед Мороз, спеть песенку или рассказать стихи которому смогут как дети, так и взрослые. В палатке районной управы будет организована праздничная лотерея, среди участников которой к концу мероприятия будут разыграны замечательные призы. Молодежь ждут увлекательные занятия от Молодежного центра Ласнамяэ. Праздничную атмосферу создадут рождественские мелодии, звучащие на протяжении всего мероприятия.