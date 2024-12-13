13.12.2024, 16:00
Политик Мярт Сультс чудом остался в живых: „Как бывший спортсмен, я успел среагировать в последнюю секунду“
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К счастью, на этот раз он не упал с восьмого этажа, как в университете! Центрист Мярт Сультс (63), бывший депутат Рийгикогу, а ныне директор Таллиннской художественной школы, недавно так поскользнулся на черном льду, что едва не лишился жизни.
„Я вышел из дома, пошел на выступление - вечером был концерт - положил гитару на заднее сиденье машины и начал садиться за руль, когда из-за черного льда полетел вверх тормашками“, - вспоминает Мярт о том, что произошло в прошлую субботу.
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