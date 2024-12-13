Политик Мярт Сультс чудом остался в живых: „Как бывший спортсмен, я успел среагировать в последнюю секунду“

„Я вышел из дома, пошел на выступление - вечером был концерт - положил гитару на заднее сиденье машины и начал садиться за руль, когда из-за черного льда полетел вверх тормашками“, - вспоминает Мярт о том, что произошло в прошлую субботу.

„Это был бы смертельный удар - приложиться головой о землю. Я бы ударился головой об асфальт, но, как бывший спортсмен, я успел среагировать и в последнюю секунду повернуться, чтобы приземлиться на левый локоть. Удар пришелся на плечевые суставы, и я растянул связки бицепса. Кости остались целы, но в течение двух с половиной недель я буду ходить с рукой в перевязке. На концерт я все-таки поехал - при этом поворачивал руль и правой рукой, и зубами“.