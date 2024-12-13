В субботу в центре T1 пройдут соревнования по обонянию для собак

В командном соревновании, организованном Nosework Estonia, собакам предстоит обнаружить запах корицы, спрятанный в разных уголках T1. Соревнования стартуют в полдень в центральном атриуме T1, а победители станут известны к 14:00.

„В соревнованиях решающее значение имеют скорость и точность обнаружения запаха. Максимальное количество баллов присуждается за успешную первую попытку, а дополнительные баллы – за „чистый поиск“, то есть если собака находит запах без подсказок. Штрафные баллы можно получить, например, если собака повредит объект, в котором спрятан запах. Поскольку здание T1 большое, трасса для соревнований будет интересной“, - рассказала организатор соревнований Алла Бушинская.

Nosework – дисциплина, развивающая обонятельные способности собак, где они учатся использовать свой нос и различать разные запахи. Этот вид занятий подходит даже для маленьких, пожилых собак и собак с ограниченными возможностями, поскольку не требует от них особой физической подготовки.

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