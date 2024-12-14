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14.12.2024, 09:15

Вкус праздника. Сколько мандаринов можно съесть и полезнее ли они апельсинов

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Один мандарин также содержит 31% дневной нормы витамина C
Один мандарин также содержит 31% дневной нормы витамина C
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Запах мандаринов у многих ассоциируется с Новым годом. Мы радуемся, когда эти сочные, яркие и ароматные фрукты появляются в магазинах, и с удовольствием их едим несколько месяцев. Иногда можно увлечься и съесть за раз довольно много мандаринов. Но здесь нужно быть осторожными — мандарины содержат сахар и клетчатку, избыток которых не пойдет на пользу здоровью.

Как поясняет портал Very Well, в одном небольшом мандарине около 40 килокалорий, 9 граммов углеводов (из них 7 граммов — сахар) и 1,3 грамма клетчатки. По сравнению с другими фруктами, в мандаринах сахара не так много. Но, напоминаем: согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, употреблять более 25 граммов дополнительных и фруктовых сахаров в день не следует.

Один мандарин также содержит 31% дневной нормы витамина C, который способствует укреплению иммунитета, обновлению клеток и имеет еще ряд полезных свойств. В мандаринах есть и витамин А, важный для здоровья глаз.

Мандарины — источник антиоксидантов, помогающих защищать клетки, уменьшающих воспаления, снижающих риски сердечно-сосудистых заболеваний и улучшающих самочувствие. Кроме того, в них много калия, который помогает снижать кровяное давление.

Не объедайтесь мандаринами – шести штук в день достаточно

На вопрос, есть ли какие-то ограничения, касающиеся мандаринов, диетолог Эва Катая ответила: „Можно без вреда съедать пять-шесть мандаринов в день. Но если вы за один присест уничтожили целый килограмм, то будьте готовы к проблемам — вздутию живота, боли и диарее, и это еще не все“.

Мандарины — источник антиоксидантов, помогающих защищать клетки

Это связано с тем, что вы съедите слишком много клетчатки. К тому же кислоты в мандаринах могут сделать ваши зубы более чувствительными. Не следует и забывать, что мандарины, как и любые цитрусовые, могут вызывать аллергию.

Что касается содержащегося в мандаринах сахара, то, как отметила Катая, этот сахар попадает в кровь не так быстро, потому что фрукты содержат и клетчатку, и другие полезные вещества. То есть фрукты — в целом здоровый и полезный продукт, а вот рафинированный сахар не содержит ничего, кроме чистой энергии, поэтому его употребление нужно ограничивать.

Что лучше – мандарин или апельсин

Мандарины нередко сравнивают с апельсинами — фруктами, сок которых ассоциируется с бодростью и энергией. И у них действительно много общего, но есть и небольшие отличия. Как разъясняет портал Live Strong, апельсины богаче витамином С, а мандарины — витамином А; в мандаринах есть немного натрия, а в апельсинах его нет.

В остальном разница только в размере, запахе и вкусе. И мандарины, и апельсины содержат в небольшом количестве кальций, фосфор и другие минеральные вещества. Содержание углеводов, клетчатки, жиров и белка в апельсинах и мандаринах почти одинаковое.

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