Вкус праздника. Сколько мандаринов можно съесть и полезнее ли они апельсинов

Как поясняет портал Very Well, в одном небольшом мандарине около 40 килокалорий, 9 граммов углеводов (из них 7 граммов — сахар) и 1,3 грамма клетчатки. По сравнению с другими фруктами, в мандаринах сахара не так много. Но, напоминаем: согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, употреблять более 25 граммов дополнительных и фруктовых сахаров в день не следует.

Один мандарин также содержит 31% дневной нормы витамина C, который способствует укреплению иммунитета, обновлению клеток и имеет еще ряд полезных свойств. В мандаринах есть и витамин А, важный для здоровья глаз.

Мандарины — источник антиоксидантов, помогающих защищать клетки, уменьшающих воспаления, снижающих риски сердечно-сосудистых заболеваний и улучшающих самочувствие. Кроме того, в них много калия, который помогает снижать кровяное давление.

Не объедайтесь мандаринами – шести штук в день достаточно

На вопрос, есть ли какие-то ограничения, касающиеся мандаринов, диетолог Эва Катая ответила: „Можно без вреда съедать пять-шесть мандаринов в день. Но если вы за один присест уничтожили целый килограмм, то будьте готовы к проблемам — вздутию живота, боли и диарее, и это еще не все“.

Это связано с тем, что вы съедите слишком много клетчатки. К тому же кислоты в мандаринах могут сделать ваши зубы более чувствительными. Не следует и забывать, что мандарины, как и любые цитрусовые, могут вызывать аллергию.

Что касается содержащегося в мандаринах сахара, то, как отметила Катая, этот сахар попадает в кровь не так быстро, потому что фрукты содержат и клетчатку, и другие полезные вещества. То есть фрукты — в целом здоровый и полезный продукт, а вот рафинированный сахар не содержит ничего, кроме чистой энергии, поэтому его употребление нужно ограничивать.

Что лучше – мандарин или апельсин