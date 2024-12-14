14.12.2024, 12:59
На рождественском концерте в столичном районе Пыхья-Таллинн выступят Биргит Саррап и Михкель Маттисен
ФОТО: Фото: Биргит Саррап и Михкель Маттисен
Бесплатный концерт состоится 17 декабря в 18:00 во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13).
„Приглашаю пыхья-таллинцев во двор Общественного центра, чтобы в это замечательное предрождественское время вместе насладиться прекрасной музыкой. В программе – как известные праздничные песни, так и авторское творчество артистов, которое создаст приятное настроение в преддверии Рождетсва“, – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
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