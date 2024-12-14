На рождественском концерте в столичном районе Пыхья-Таллинн выступят Биргит Саррап и Михкель Маттисен

„Приглашаю пыхья-таллинцев во двор Общественного центра, чтобы в это замечательное предрождественское время вместе насладиться прекрасной музыкой. В программе – как известные праздничные песни, так и авторское творчество артистов, которое создаст приятное настроение в преддверии Рождетсва“, – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.