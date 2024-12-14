Названые самые известные музеи Эстонии. А вы уже успели в них побывать?

„Упомянутые пять учреждений также являлись самыми посещаемыми музеями в прошлом году“, - сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Ану Варбланэ. „В то же время Fotografiska выделяется среди других. Она уступает по известности более популярным музеям, но является очень привлекательной как место для посещения как в этом году, так и в предыдущие годы. В этом году она заняла шестое место.“

За последний год 64% жителей Эстонии посетили музеи и центры впечатлений, а 58% планируют сделать это в следующем году. В прошлом году 75% населения думали, что собираются посетить музей в следующем году. Таким образом, люди более пессимистично оценивают планы своих будущих визитов, чем раньше.

„Как показали предыдущие исследования, люди больше знают о музеях в своём регионе“, — сказала Варбланэ. Например, ERM, AHHAA, дорожный музей, центр ледникового периода, Тартуский музей игрушек, музей спорта и олимпийских игр, музей авиации, городской музей Тарту и музей природы Тартуского университета известны в Тартуском регионе выше среднего. В других регионах Южной Эстонии выше среднего популярны Вильяндиский музей и центр впечатлений Мулги. В Вирумаа выше среднего популярны крепости в Нарве и в замке Раквере, а также музей полиции и Эстонский шахта-музей, а в западной Эстонии замок Курессааре, Пярнуский музей, Хаапсалуский епископский замок, музей железной дороги и связи, ветряная башня и музей Лидии Койдулу пользуются популярностью выше среднего.

Большинство музеев спонтанно чаще приходят на ум эстонцам, но есть и исключения, более известные среди представителей других национальностей. Это Кадриоргский художественный музей, Нарвский замок, Кик ин де Кёк, Толстая Маргарита и Русский музей в Таллинне.

Музеи в основном посещают всей семьёй. Мужчины чаще, чем женщины, предпочитают посещать музеи в одиночестве, а женщины, наоборот, чаще посещают музеи с друзьями.