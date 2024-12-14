Запасаемся праздничным настроением! Список бесплатных праздничных мероприятий на ближайшие дни

Декабрь самый волшебный месяц в году! Вся страна преображается, люди украшают свои дома и готовятся к Рождеству и Новому году. И каждый, несмотря на конец года и всевозможные отчеты, „закрытия гештальтов“ и эмоциональное напряжение в целом, ждет праздничные дни, чтобы выдохнуть и расслабиться. „МК-Эстония“ собрала подборку всевозможных декабрьских мероприятий, которые помогут в ближайшие выходные создать поистине новогоднее настроение!