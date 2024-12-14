Запасаемся праздничным настроением! Список бесплатных праздничных мероприятий на ближайшие дни(2)
Декабрь самый волшебный месяц в году! Вся страна преображается, люди украшают свои дома и готовятся к Рождеству и Новому году. И каждый, несмотря на конец года и всевозможные отчеты, „закрытия гештальтов“ и эмоциональное напряжение в целом, ждет праздничные дни, чтобы выдохнуть и расслабиться. „МК-Эстония“ собрала подборку всевозможных декабрьских мероприятий, которые помогут в ближайшие выходные создать поистине новогоднее настроение!
ТАЛЛИНН
Кесклинн
15.12
13:00 Концерт смешанного хора „Русь“ и камерного хора „Элегия“ „Мелодии зимы“. Место: Центр русской культуры (Мере пст. , 5). Малый зал.
19.12
▪ 17:00–19:00 Танцевальные вечера в Кесклинне. Выступает ансамбль „Лайне“. Место: Ратушная площадь, 14.
Ласнамяэ
15.12
▪ 11:00–15:00 Рождественская ярмарка Ласнамяэ: выступление Uku Suviste TRIO. Место: парк Тондираба. Описание: 11.00 Открытие ярмарки и объявление программы. 12.15 Речь старейшины района. 12.30 Uku Suviste TRIO. 14.00 Trio Romance и TUTTI STUDIO
13:00 Зажжение третьей свечи Адвента, выступление группы DeLight Stuudio. Место: рядом с ТЦ Linnamäe Maxima.
16.00 Зажжение третьей свечи Адвента, выступление группы DeLight Stuudio. Место: на площадке за зданием районной управы по адресу Палласти, 54.
22.12
▪ 13:00 Празднование Адвента. Выступление ансамбля духовых инструментов Brassical, который исполнит рождественские мелодии. Место: рядом с игровой площадкой Коорти.
▪ 16:00 Празднование Адвента. Выступление ансамбля духовых инструментов Brassical, который исполнит рождественские мелодии. Место: площадка по адресу ул. Юмера, 21В.
Пыхья-Таллинн
17.12
16:00–20:00 Рождественский караван Coca-Cola в гавани Ноблесснер. Описание: В этом году у посетителей будет уникальная возможность познакомиться с внутренним убранством рождественского каравана Coca-Cola. Ведущим мероприятия станет любимый музыкант и артист Даниэль Леви Вийналасс.
21.12
11:00 Рождественский концерт Lottemaa на Балтийском рынке. Место: Балтийский рынок (Копли, 1). Описание: на рождественской ярмарке будут работать различные киоски. Ее посетят персонажи деревни „Лоттемаа“, чтобы развлечь как маленьких, так и своих больших своих поклонников.
Мустамяэ
15.12
18:00 Рождественский концерт Мустамяэ. Место: Мустамяэская церковь Марии Магдалины (Кийли, 9). Описание: В исполнении Рольфа Роосалу прозвучат рождественские песни. Предварительная регистрация обязательна! Зарегистрироваться можно с 25 ноября по телефону 645 7595. Количество мест ограничено.
Нымме
15.12
16:00 Адвент-концерт коллективов Ныммеского центра культуры „Рождественский свет“. Место: церковь Nõmme Rahu (Вызу, 5). Описание: женский хор Kevad, женский хор Nõmme, женский ансамбль FIORE – дирижер Ынне-Анн Роосвеэ, а также женский ансамбль Teine duur – руководитель Сигне Кийс. Художественный руководитель концерта – Ынне-Анн Роосвеэ (фортепиано и орган).
21.12
14:00 Рождественский концерт Марко Матвере и Оперного квартета. Место: церковь Nõmme Rahu (Вызу, 5).
22.12
14:00 Адвент-концерт. Выступает Ныммеский аккордеонный клуб. Место: церковь Nõmme Rahu (Вызу, 5).
МААРДУ
21.12
11:00 Традиционная „Рождественская прогулка“. Место: Маардуский центр досуга (Кеэмикуте, 12B). Описание: 21 декабря в Маарду состоится традиционная „Рождественская прогулка“, которая начнется от Маардуского центра досуга и продолжится в направлении лесопарка и обратно. Сбор участников в 11:00 перед Vabaaja kultuurikeskus, все собравшиеся смогут согреться перед походом – разминка зарядит энергией и придаст сил. На финише всех ждет костер, горячий чай, музыка, лотерея и рождественская атмосфера – хорошее настроение гарантировано!