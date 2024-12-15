Популярный эстонский ведущий продает свой новенький автомобиль

На этой неделе Андрес Пуусепп опубликовал в Facebook пост, в котором объявил о продаже своего автомобиля.

„На продажу выставлена хорошая машина с небольшим пробегом“, — пишет Пуусепп. „Если решите еще до конца этого года, получите гораздо дешевле“, - пообещал он.

В объявлении указано, что автомобиль можно приобрести за 39 000 евро.

Пробег черной Škoda 2023 года с универсальным кузовом составляет 18 000 километров. Дизельный легковой автомобиль оснащен рядом удобств, включая спортивные сиденья и руль.

Автомобиль прошел техосмотр, который действителен до ноября 2027 года.

Вынужденная продажа?

В конце ноября Андрес Пуусепп рассказал изданию Kroonika, что организованный им концертный тур Jam оказался чрезвычайно успешным, но не в финансовом отношении. „У нас там было очень, очень много людей“, - рассказал он, добавив, что в общей сложности на четырех концертах побывали более 8000 человек.

„Но если вы спросите, был ли он очень успешным в финансовом отношении, то на самом деле это не так“, — признал Пуусепп. „Затраты были большие, масштабы были большими, мы очень старались и нигде с Саррапом (Индрек Саррап – ред.) не экономили. Судя по расходам и доходам, богаче я не стал. На ужин, возможно, денег заработал“.

Пуусепп всегда очень ответственно подходит к организации концертов. „Моя цель — всегда проводить [концерты] действительно хорошо и классно, а не экономить везде и зарабатывать много денег“. Для меня это скорее приятное хобби, которым мне очень нравится заниматься“, - подтвердил он.

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