Топчик
15.12.2024, 15:16

ФОТО | В Таллиннском зоопарке поселились новые обитатели

 (2)
Верблюжонок Бронза
Верблюжонок Бронза
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

У каждого из прибывших в зоопарк животных очень красивые имена.

В понедельник вечером в Таллинн из Рижского зоопарка прибыли три чудесных новых питомца: 1,5-летний двугорбый верблюжонок по имени Бронза, 10-летний гуанако Ламантина и полугодовалый ягненок Амелия.

Ягненок Амелия

Мальчик-верблюжонок получил имя Бронза, потому что родился в 2023 году, когда сборная Латвии по хоккею завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

Гуанако Ламантина

А на прошлой неделе в контактный зоопарк из Пярнумаа прибыл четырехлетний кихнуский деревенский баран по кличке Зиммерманн, получивший титул "Племенное животное 2024 года“. У Зиммерманна есть одна интересная особенность: на левом боку под темной шерстью скрывается маленькое белое сердечко.

Красавец Зиммерманн

Зиммерманна и всех других недавно прибывших животных можно будет увидеть в зоопарке только после того, как они пройдет положенный карантин. А пока можно понаблюдать за другими животными, которые с нетерпением ждут посетителей.

Шимпанзе Вэтти и Квинси ждут гостей.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии