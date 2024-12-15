ФОТО | Новый возлюбленный? Бригитте Сузанне Хунт выставила фотографию с предполагаемым женихом

На фотографии, сделанной на рождественской вечеринке юридической фирмы Emerald Legal, Бригитте стоит рядом с адвокатом Северинасом Якубаускасом. Хотя Бригитте и Северинас неоднократно подчеркивали, что они исключительно лишь коллеги, слухи о том, что между ними промелькнула искра, ходят уже давно. Особенно рьяно слухи распространяла известная эстонская блогерша Маллукас, утверждая, что Бригитте и ее коллегу видели обнимающимися.

Маллукас никогда не упоминала в соцсетях конкретное имя, но отправляла всех интересующихся на сайт Emerald Legal, чтобы узнать о возможном избраннике. Так, в сентябре этого года из-за большого количества интересующихся сайт юридической фирмы рухнул и не работал несколько часов.

Когда в социальных сетях ее спросили, действительно ли Бригитте состоит в отношениях с адвокатом и управляющим по делам о банкротстве Emerald Legal, она лукаво ответила, что „до брака все дружат“. Бригитте ранее состояла в отношениях с Роном Нымме и тренером по бачате Индреком Мяги. Артистка была также помолвлена ​​с действующим членом Рийгикогу Хендриком Йоханнесом Террасом.

В опубликованном интервью Õhtuleht Бригитте намекнула на свой новый статус в отношениях и ситуации в личной жизни. На вопрос, счастлива ли она и в личной жизни, Хунт ответила вопросом: „Разве не видно?“.

Что касается прошедшего года, она признает, что на ее пути были замечательные мужчины, как в профессиональном, так и в личном плане. „Теперь я поняла, что счастье любит тишину“, — сказала она.

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