ФОТО | Пять миллионов, хомяка и достойного мужчину: на рождественском рынке Таллинна оставляют десятки писем. О чем просят Деда Мороза?

На этих небольших кусочках бумаги отражаются как самые трогательные детские просьбы, так и зрелые мечты взрослых. И даже если строки порой немного неровны, в них всегда чувствуется искренность.

„Дорогой Дед Мороз, приходи ко мне в гости…“

Вот, например, письмо, в котором ребенок перечисляет целый список желаний: котика, собачку, попугая, мышку, хомячка, морскую свинку, новый iPhone 15, хорошие оценки в школе и даже „домашний каток“. Заканчивается письмо благодарностью за визит: „Спасибо за точто придеш“. Очевидно, что для маленького автора главный символ Нового года – это добрый волшебник, который исполнит самые смелые детские мечты.

Женское счастье и семейная гармония

Среди писем встречаются и очень личные, взрослые просьбы. Например, одна женщина в новом, 2025 году желает встретить мужчину, „достойного во всех планах“, чтобы создать с ним семью. Простая, но искренняя просьба, к которой приложено много душевного тепла.

Мечты о лотерее и времени на свершения

Другое письмо – настоящий микс благодарности и пожеланий. Автор благодарит за удачный год и просит времени, сил и энергии на новые свершения. А также добавляет в список крупный выигрыш в лотерею на 5 миллионов евро, две квартиры, здоровье и любовь. Заканчивается письмо „ Поддержи меня, пожалуйста, во всех моих начинаниях...я в тебе нуждаюсь! Спасибо“.

Все будет, главное – верить

Кто-то делает это для настроения, кто-то всерьез верит в чудо. Но каждое письмо – это кусочек праздника, который делает Рождество теплее. Открытки с пожеланиями – как зеркало: здесь видна и забота о близких, и мечты о счастье, и просто желание подарить себе немного радости.

Возможно, все эти мечты и не исполнятся сразу, но сам процесс – как волшебный ритуал, который объединяет взрослых и детей, делая праздник по-настоящему особенным.

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