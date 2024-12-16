ГАЛЕРЕЯ | Трюфели, черная икра, Moët и роскошь: смотрите, какие эстонские звезды пришли на открытие ночного клуба

„Посольство Виирелайу“ — это уже третья временная площадка с таким названием, созданная владельцем острова Виирелайу Прийтом Виллемсоном. Клуб с уникальной концепцией работает не каждую неделю — двери открываются лишь несколько раз в месяц, чтобы предложить эксклюзивные и незабываемые впечатления тематических вечеринок и частных мероприятий.