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16.12.2024, 09:00

ГАЛЕРЕЯ | Трюфели, черная икра, Moët и роскошь: смотрите, какие эстонские звезды пришли на открытие ночного клуба

 

14 декабря, состоялось открытие „Посольства Виирелайу“ с изысканным ужином из пяти блюд и вечеринкой, длившейся до самого утра. Смотрите в галерее, какие звезды посетили это атмосферное мероприятие.

„Посольство Виирелайу“ — это уже третья временная площадка с таким названием, созданная владельцем острова Виирелайу Прийтом Виллемсоном. Клуб с уникальной концепцией работает не каждую неделю — двери открываются лишь несколько раз в месяц, чтобы предложить эксклюзивные и незабываемые впечатления тематических вечеринок и частных мероприятий.

Новое „Посольство Виирелайу“ расположилось в помещениях бывшего клуба Teater по адресу: площадь Вабадузе, 5.

Тем, кто не смог попасть на открытие, не стоит переживать — магия Виирелайу будет снова доступна совсем скоро. Гостей ждут новые незабываемые события: 27 декабря состоится ужин с детективной интригой и вечеринка, 31 декабря — праздничный новогодний ужин, а 25 января пройдет мероприятие Royal Casino.

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