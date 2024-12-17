Бюджетно, но с душой: как выбрать подарок в секонд-хенде, чтобы порадовать, а не обидеть

Продолжая тему секонд-хендов, нельзя обойти стороной тему покупки подарков в таких магазинах, ведь Рождество и Новый год не за горами. Любители вещей с историей понимают, что в комиссионках и на барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые порадуют и восхитят тех, кто знает в них толк. Как правильно выбирать и дарить подарки, приобретенные в секонд-хендах, рассказывает The Guardian.

Если раньше вещь из секонд-хенда считалась обидным и даже оскорбительным подарком, поскольку ассоциировалась с экономией и неуважением, то сейчас времена изменились. Просто для понимания: мировой рынок „подержанных“ вещей оценивается в $130 млрд и к 2028 году вырастет до $350 млрд, а по результатам опроса, проведенного ресурсом Vinted, каждый шестой из респондентов готов дарить только подержанные вещи.

В связи с таким поворотом сформировался ряд правил этика, которые объясняют, как вібрать и как правильно преподнести подарок из секонд-хенда.

Говорите правду

Если вы выбрали для кого-то из друзей или близких подарок на секонд-хенде, не скрывайте этого. Если вы знаете, что винтажные вещи – то, что любит человек, ему будет приятно узнать о ваших попытках найти для него нечто особенное. Но если вы, купив в комиссионке или на секонд-хенде какую-то уникальную брендовую вещь, например, керамику, красивую куклу или украшение от известного бренда (а такое там попадается довольно часто), будете лгать, что потратили на нее массу денег, купив оригинал в дорогом магазине, это вам чести не сделает. Да и не факт, что кто-то другой не раскроет историю происхождения вашего подарка.

Уместность

Если вы решили порадовать кого-то винтажной вещью, важно знать, чем увлекается человек, которому собираетесь искать подарок.