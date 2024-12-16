„Когда делают это в общественных местах – это просто отвратительно“: вместо благодарности читательницу осудили

„Чем холоднее и влажнее погода, тем больше люди шмыгают носом, отхаркиваются и фыркают... И делают это в общественных местах. Это просто отвратительно. У меня каждый раз мороз по коже, когда я это слышу. Тогда я подумала, что могу хоть как-то помочь и заодно спасти свои нервы и слух. Купила пачку салфеток специально для того, чтобы раздавать их людям, которые ведут себя подобным образом в общественном транспорте.

Я попробовала сделать это трижды, но, похоже, придется снова пересесть на машину. В первый раз я молча протянула салфетку человеку, который громко шмыгал носом. Он удивленно посмотрел на меня, сказал „спасибо“, убрал салфетку в карман... и продолжил шмыгать!

Во второй раз я дала салфетку особенно громкому „шмыгуну“. Он посмотрел на нее, затем на меня, отвернулся и продолжил издавать эти звуки. А в третий раз меня и вовсе обругали — человек рявкнул, чтобы я занималась своими делами, и велел оставить свои салфетки при себе!

Неужели правда приходится мириться с тем, что люди абсолютно лишены элементарных манер в общественных местах и своим телесным шумом мешают окружающим? Никакого уважения к другим...“

Дорогие читатели, а как бы вы отреагировали, если бы вам предложили салфетку? Пишите в комментариях.

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