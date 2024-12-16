„Когда делают это в общественных местах – это просто отвратительно“: вместо благодарности читательницу осудили(8)
Женщина поделилась своим недовольством по поводу того, как она, несмотря на то, что ее раздражают заболевшие люди, пыталась помочь другим во время поездок на автобусе, но вместо благодарности получила лишь грубое обращение, а в один из разов ее даже осудили, пишет Naistekas.
„Чем холоднее и влажнее погода, тем больше люди шмыгают носом, отхаркиваются и фыркают... И делают это в общественных местах. Это просто отвратительно. У меня каждый раз мороз по коже, когда я это слышу. Тогда я подумала, что могу хоть как-то помочь и заодно спасти свои нервы и слух. Купила пачку салфеток специально для того, чтобы раздавать их людям, которые ведут себя подобным образом в общественном транспорте.
Я попробовала сделать это трижды, но, похоже, придется снова пересесть на машину. В первый раз я молча протянула салфетку человеку, который громко шмыгал носом. Он удивленно посмотрел на меня, сказал „спасибо“, убрал салфетку в карман... и продолжил шмыгать!
Во второй раз я дала салфетку особенно громкому „шмыгуну“. Он посмотрел на нее, затем на меня, отвернулся и продолжил издавать эти звуки. А в третий раз меня и вовсе обругали — человек рявкнул, чтобы я занималась своими делами, и велел оставить свои салфетки при себе!
Неужели правда приходится мириться с тем, что люди абсолютно лишены элементарных манер в общественных местах и своим телесным шумом мешают окружающим? Никакого уважения к другим...“
Дорогие читатели, а как бы вы отреагировали, если бы вам предложили салфетку? Пишите в комментариях.