ГАЛЕРЕЯ | Все дело в непогоде? Легендарный караван Coca-Cola не вызвал ожидаемого ажиотажа, как в прошлом году

Тем не менее, какое-то количество людей, в основном школьники, студенты и семьи с детьми, всё-таки ожидали своего череда попасть на территорию, где находится сам караван. Предвкушение было заметно на лицах всех – от взрослых до детей, для которых встреча с праздничным караваном стала настоящим событием. Люди подходили заранее, еще до 16 часов, и интересовались, когда будет возможность поучаствовать в активностях. Однако очереди, как в прошлом году, которой не было видно конца, к открытию не случилось - очередь была, но не завораживающих размеров. Люди выстроились по периметру праздничной зоны и ровно в 16:00, когда ограждающие ленты перерезали, толпа рванула к каравану за своей порцией праздника.