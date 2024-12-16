ФОТО | Под покровом ночи: в Таллинн прибыл легендарный караван Coca-Cola!(2)
Легендарный караван Coca-Cola, которого все так долго ждали, наконец приехал в Таллинн, привнеся с собой атмосферу настоящей рождественской сказки. На этот раз он прибыл не на пароме, а прямиком через Латвию.
Рождественский караван Coca-Cola длиной 18,6 метра, шириной около 2,5 метра и весом более 19 тонн. Легендарный караван уже почти три десятилетия является рождественским символом по всему миру, с тех пор как впервые появился на экранах телевизионной рекламы в середине 90-х годов. Тур посвящён внутреннему Санта-Клаусу каждого, символизируя доброту и щедрость рождественского времени.
Рождественский караван Coca-Cola пробудет в Таллинне несколько часов. Посетить зону с праздничным фургоном можно будет только сегодня, 16 декабря, с 16:00 до 20:00 на территории порта Ноблесснер.
На месте присутствует веселый ведущий. Мероприятие ведет любимый музыкант и артист Daniel Levi Viinalass.
Запечатлейте незабываемые моменты на фотографиях! Найдите время, чтобы ощутить волшебство праздников и запечатлеть прекрасные моменты с рождественским караваном Coca-Cola и в компании близких.
Загляните внутрь легендарного каравана! Впервые караван откроет свои двери для глаз посетителей – не упустите возможность посмотреть, что у него внутри.
Отправьте открытку! На месте будет работать бесплатная почта, благодаря которой можно будет отправить открытку с иллюстрациями эстонских художников своим близким.