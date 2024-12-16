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16.12.2024, 09:49

ФОТО | Под покровом ночи: в Таллинн прибыл легендарный караван Coca-Cola!

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Легендарный караван Coca-Cola, которого все так долго ждали, наконец приехал в Таллинн, привнеся с собой атмосферу настоящей рождественской сказки. На этот раз он прибыл не на пароме, а прямиком через Латвию.

Рождественский караван Coca-Cola длиной 18,6 метра, шириной около 2,5 метра и весом более 19 тонн. Легендарный караван уже почти три десятилетия является рождественским символом по всему миру, с тех пор как впервые появился на экранах телевизионной рекламы в середине 90-х годов. Тур посвящён внутреннему Санта-Клаусу каждого, символизируя доброту и щедрость рождественского времени.

Рекомендация от редакции: В порту Ноблесснер очень ветрено - одеваетесь по погоде. Также рекомендуем приходить в теплой непромокаемой обуви. На улице очень мокро и скользко.

Рождественский караван Coca-Cola пробудет в Таллинне несколько часов. Посетить зону с праздничным фургоном можно будет только сегодня, 16 декабря, с 16:00 до 20:00 на территории порта Ноблесснер.

  • На месте присутствует веселый ведущий. Мероприятие ведет любимый музыкант и артист Daniel Levi Viinalass.

  • Запечатлейте незабываемые моменты на фотографиях! Найдите время, чтобы ощутить волшебство праздников и запечатлеть прекрасные моменты с рождественским караваном Coca-Cola и в компании близких.

  • Загляните внутрь легендарного каравана! Впервые караван откроет свои двери для глаз посетителей – не упустите возможность посмотреть, что у него внутри.

  • Отправьте открытку! На месте будет работать бесплатная почта, благодаря которой можно будет отправить открытку с иллюстрациями эстонских художников своим близким.

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