Невиданный бум! Билеты со скидкой на концерт 50 Cent раскупили всего за две минуты

8 августа 2025 году на Певческом поле в Таллинне с большим концертом выступит рэпер 50 Cent, одна из крупнейших звезд хип-хопа в мире. Он исполнит все свои главные хиты, включая „In Da Club“, „Candy Shop“, „21 Questions“ и многие другие.

В прошлом году 50 Cent дал три концерта в Латвии и Литве. Песни рэпера в общей сложности пришли послушать 35 000 человек. Запланированный на 2025 год концерт в Таллинне станет единственным выступлением в Балтийских странах.

Предварительная продажа билетов на концерт рэпера открылась сегодня, 16 декабря, в 10 часов утра. Популярность концерта оказалась, как и ожидалось, очень высокой. Как рассказал организатор концерта, самые дешевые билеты были раскуплены всего за несколько минут. „Билеты со скидкой были распроданы за две минуты“, - сказал организатор Гуннар Виезе. Первая партия билетов стоила по 69 евро, сейчас цена обычных билетов составляет 79 евро.

Priority-билеты (с отдельным входом) доступны в предварительной продаже от 99 евро, билеты в фан-зону от 119 и VIP-билеты от 299 евро.

Официальное открытие продаж билетов на концерт 50 Cent состоится 19 декабря в 10 часов утра.

50 Cent получил множество наград, в том числе Грэмми, Primetime Emmy, Billboard Music Awards и World Music Awards. Его творчество не только коммерчески успешно, но и оставило большой след в мире хип-хоп культуры и музыки.

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