ИССЛЕДОВАНИЕ | Сколько жители Эстонии тратят на рождественские подарки?

Согласно исследованию, проведённому по заказу Swedbank фирмой Norstat, 12% жителей Эстонии планируют потратить на подарки менее 50 евро, 19% предусмотрели бюджет от 50 до 100 евро, 29% – от 100 до 200 евро, а 21% ожидают, что расходы на подарки превысят 200 евро. При этом 5% респондентов вообще не собираются тратить деньги на подарки.

„Как и ожидалось, больше всего на подарки планируют потратить люди в возрасте около 40 лет, особенно в семьях из более чем четырёх человек, поскольку дети получают наибольшую радость от новогодних праздников. Также расходы на подарки растут с увеличением дохода. Например, люди с чистым доходом менее 550 евро в месяц чаще всего ограничиваются суммой менее 50 евро, тогда как те, чей доход превышает 1500 евро, чаще всего тратят на подарки от 100 до 200 евро,“ – отметил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Жители Эстонии активно делают подарки: более трети респондентов дарят их более чем пяти людям, 17% – пяти близким, а 14% ограничиваются подарками для двух-трёх человек. „Можно отметить, что больше всего подарков делают в Йыгева, Ярвамаа и Сааремаа,“ – сказал Улла. При этом 30% жителей делают подарки коллегам и партнёрам по работе, а 70% – исключительно в кругу семьи.

22% респондентов используют заранее накопленные средства, а 69% оплачивают подарки из текущих средств на банковском счёте. Лишь 4% планируют использовать кредитные карточки, и только 1% прибегают к займам. При этом 3% жителей вообще не тратятся на подарки, а делают их своими руками.

Более половины опрошенных (53%) ощущают финансовое давление в праздничный период, особенно это характерно для людей в возрасте 40–49 лет и семей с низким доходом. „Так, 83% людей с доходом менее 350 евро и 75% с доходом от 350 до 550 евро испытывают финансовое напряжение во время праздников. Сильнее давление ощущают семьи, состоящие из пяти и более человек,“ – добавил Улла.