ИССЛЕДОВАНИЕ | Сколько жители Эстонии тратят на рождественские подарки?
Почти треть жителей Эстонии планирует в этом году потратить на рождественские подарки от 100 до 200 евро. Более половины опрошенных чувствуют финансовое давление в праздничный период, показало исследование, проведённое по заказу Swedbank.
Согласно исследованию, проведённому по заказу Swedbank фирмой Norstat, 12% жителей Эстонии планируют потратить на подарки менее 50 евро, 19% предусмотрели бюджет от 50 до 100 евро, 29% – от 100 до 200 евро, а 21% ожидают, что расходы на подарки превысят 200 евро. При этом 5% респондентов вообще не собираются тратить деньги на подарки.
„Как и ожидалось, больше всего на подарки планируют потратить люди в возрасте около 40 лет, особенно в семьях из более чем четырёх человек, поскольку дети получают наибольшую радость от новогодних праздников. Также расходы на подарки растут с увеличением дохода. Например, люди с чистым доходом менее 550 евро в месяц чаще всего ограничиваются суммой менее 50 евро, тогда как те, чей доход превышает 1500 евро, чаще всего тратят на подарки от 100 до 200 евро,“ – отметил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.
Жители Эстонии активно делают подарки: более трети респондентов дарят их более чем пяти людям, 17% – пяти близким, а 14% ограничиваются подарками для двух-трёх человек. „Можно отметить, что больше всего подарков делают в Йыгева, Ярвамаа и Сааремаа,“ – сказал Улла. При этом 30% жителей делают подарки коллегам и партнёрам по работе, а 70% – исключительно в кругу семьи.
22% респондентов используют заранее накопленные средства, а 69% оплачивают подарки из текущих средств на банковском счёте. Лишь 4% планируют использовать кредитные карточки, и только 1% прибегают к займам. При этом 3% жителей вообще не тратятся на подарки, а делают их своими руками.
Более половины опрошенных (53%) ощущают финансовое давление в праздничный период, особенно это характерно для людей в возрасте 40–49 лет и семей с низким доходом. „Так, 83% людей с доходом менее 350 евро и 75% с доходом от 350 до 550 евро испытывают финансовое напряжение во время праздников. Сильнее давление ощущают семьи, состоящие из пяти и более человек,“ – добавил Улла.
Когда жителей спросили, что они сами хотели бы получить на праздники, 42% ответили, что для них важнее внимание и забота, чем материальный подарок. 43% ценят время, проведённое с семьёй. Половина респондентов отметили, что подарок должен быть практичным, 39% предпочли бы сюрприз или незабываемый опыт, а 9% вовсе не хотят получать подарки.
„Нам стоит задуматься над результатами исследования и постараться в этом году уделить больше внимания и заботы, вместо того чтобы наполнять подарочные мешки. Помня, что самый большой подарок в этот период – это время, проведённое вместе, мы можем уменьшить финансовое давление, связанное с покупкой подарков,“ – подчеркнул Улла.