ВИДЕО | В рижском торговом центре Akropole посетители разграбили рождественскую ель из чипсов Pringles

Они опровергли слухи, что это было маркетинговой акцией магазина.

В Государственной полиции сообщили агентству LETA, что заявления о данном инциденте не поступали.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди перелезают через ограждение и забирают упаковки чипсов, а некоторые даже взбираются на конструкцию елки.

„Мы, AKROPOLE Rīga, ежегодно заботимся о новогоднем настроении наших посетителей, организуя различные праздничные мероприятия на территории и в помещениях торгового центра, а также устанавливая праздничные елки и размещая различные украшения.

Сезонно в помещениях торгового центра размещаются рекламные инсталляции различных брендов, которые огораживаются в целях безопасности посетителей и инсталляций.

До сих пор посетители очень ответственно относились к этому типу объектов при осмотре и фотографировании.

15 декабря, рождественское мероприятие Coca-Cola, прошедшее в торговом центре, привлекло необычно большое количество посетителей. Оно привлекло гораздо большее количество посетителей, чем обычно на другие массовые мероприятия.

Для обеспечения порядка в торговом центре были привлечены дополнительная охрана, полицейские экипажи, медицинский и обслуживающий персонал. Однако, несмотря на принятые дополнительные меры безопасности и порядка, в помещениях торгового центра возникла весьма необычная ситуация, когда во время мероприятия посетители неожиданно начали перелезать через ограждение инсталляции и самовольно брать размещенные там товары.

В связи с действиями отдельных посетителей, в результате которых был поврежден рекламный щит, установленный в AKROPOLE Rīga, мы планируем проконсультироваться с Госполицией“, - сообщили в администрации ТЦ порталу Delfi.

Также в администрации отметили, что они пока не будут комментировать информацию о причиненном ущербе.