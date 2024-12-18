Дешево и практично: четыре здоровых завтрака для всей семьи стоимостью меньше 1 евро

Современный ритм жизни часто делает приготовление здорового завтрака сложной задачей. Хорошая новость: представленные ниже рецепты подойдут как взрослым, так и самым юным членам семьи. На приготовление каждого блюда уйдет менее 15 минут, а готовые блюда можно заморозить или хранить в герметичном контейнере, экономя время на приготовлении по утрам.

Диетолог Rimi Катри Мерисалу рекомендует употреблять на завтрак больше белка, поскольку он усваивается медленнее, чем углеводы, а это означает, что богатый белком завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости. Это, в свою очередь, снижает риск переедания и лишних перекусов в течение дня. „Белковый завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращая упадок сил и тягу к сладкому. Стабильный уровень сахара также улучшает концентрацию и продуктивность, что особенно важно в школе и на работе. Осознанное и здоровое питание с детства формирует полезные привычки на всю жизнь“, — поясняет Мерисалу.

1. Сырные маффины с яйцом и овощами

Эти сырные маффины можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней. Взбейте яйца с молоком, добавьте тертый сыр, мелко нарезанный болгарский перец, томат и шпинат. Разлейте смесь по формочкам и выпекайте 15 минут при 180 °C.

Ингредиенты на 4 порции:

• Яйца — 4 шт. — 1,10 €

• Молоко — 100 мл — 0,07 €

• Тертый сыр — 100 г — 1,15 €

• Болгарский перец — 1 шт. — 0,70 €

• Томаты — 1 шт. — 0,19 €

• Шпинат — 50 г — 0,50 €

Итого: 3,71 € за 4 порции, или примерно 0,93 € за порцию.

2. Мини-запеканки с курицей и овощами

Эти запеканки, наполненные белком, — идеальный завтрак, который надолго утолит голод. Отварите куриное мясо и нарежьте небольшими кубиками. Мелко нарежьте болгарский перец и брокколи. Взбейте яйца с творогом, добавьте курицу и овощи, приправьте солью и перцем. Разлейте смесь по формочкам и выпекайте 20–25 минут при 180 °C. Запеканки можно хранить в холодильнике до 3–4 дней или заморозить и хранить до месяца.

Ингредиенты на 12 мини-запеканок: