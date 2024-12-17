ФОТО | В прибрежном районе Таллинна открылся новый итальянский ресторан с морскими деликатесами

Автор меню La Prima Noble и новый бренд-шеф сети ресторанов La Prima - удостоенный наград шеф-повар Дмитрий Рооз, который говорит, что его вдохновляет кухня и вкусы Южной Италии. По его словам, итальянская кухня все больше ценится в Эстонии, потому что люди ищут чистые вкусы, свежесть и качество.

„Все это мы и предлагаем - например, карпаччо из итальянских глубоководных креветок Gambero Rosso, свежие лангустины, морские гребешки, хрустящие сепии, икру и восхитительную рыбу, такую как средиземноморская султанка, дорада или целый крупный лобстер“, - перечисляет Рооз. „Кроме того, мы предлагаем захватывающие сочетания морепродуктов и мяса, например, тартар из говядины со свежими устрицами или пиканью из говядины в сопровождении тар-тара из креветок и биск-соуса“.

La Prima Noble - третий ресторан сети La Prima в Таллинне. Первая одноименная пиццерия была открыта на улице Гонсиори в 2019 году, а вторая - классический итальянский ресторан с широким выбором блюд La Prima Vanalinn - находится на улице Мюйривахе в Старом городе.

В прошлом году рестораны La Prima получили не только награду Silverspoon, но и признание итальянского государства за отличное гостеприимство и качество блюд. Награда Ospitalità Italiana была вручена ресторану послом Италии в Эстонии. Чтобы получить эту награду, ресторан должен был пройти долгий и тщательный процесс, в ходе которого итальянские эксперты в области кулинарии изучали и оценивали все аспекты деятельности ресторана, от блюд, вин и рецептов до обслуживания. Это первый сертификат Ospitalità Italiana в странах Балтии.

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