17.12.2024, 11:30
ВИДЕО | „Жила в аду“: пребывающая в истерике Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы(3)
ФОТО: Erakogu
Певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях видеообращение после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка умоляет оградить ее ребенка от информации о произошедшем.
„Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста: у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребенка от этой информации“, — говорит Седокова в ролике, не сдерживая слез.