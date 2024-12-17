ВИДЕО | „Жила в аду“: пребывающая в истерике Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы

„Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста: у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребенка от этой информации“, — говорит Седокова в ролике, не сдерживая слез.