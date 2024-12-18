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18.12.2024, 14:00

Gameboy Tetris - о жизни после психбольницы: я получил много писем от людей с такими же проблемами

 
Gameboy Tetris (Павел Бочаров)
Gameboy Tetris (Павел Бочаров)
ФОТО: ERR | Kuvatõmmis "Ringvaatest"

Gameboy Tetris рассказал в передаче „Ringvaade“, как он себя чувствует после пребывания в психиатрической клинике. По словам артиста, с каждым днем ​​он чувствует себя всё лучше и лучше.

В интервью Eesti Ekspress в начале октября Gameboy Tetris признался, что самый мрачный момент для него наступил в августе прошлого года, когда в ожидании предстоящих трех концертов он остановился в отеле Treski. Но вместо концертной площадки артист попал в психиатрическую клинику, где ему поставили диагноз „пограничное расстройство личности“.

"Мысли о самоубийстве меня посещали и во времена 5Minust, но среди всего веселья я не обращал на это внимания“, — вспоминал тогда в интервью рэпер, который был участником группы 5Minust.

Во вторник вечером Gameboy Tetris пришел в передачу "Ringvaade“. Свое самочувствие он оценил примерно на шесть баллов по десятибалльной системе. Он рассказал, что пока не работает, но из Seewald уже выписался, принимает лекарства и ходит на терапию.

„Я чувствовал, что становится всё труднее. Друзья отвезли меня в больницу“, - коротко ответил он, как впервые оказался в клинике.

„Я хочу, чтобы отношение было таким же, как к любому другому заболеванию“, — ответил Tetris на вопрос, зачем он стал публиковать в социальных сетях видео из больницы.

"И какой отклик ты получил?“ — спросила ведущая Грете Лыбу.

"Я получил много, много, много сообщений от людей с такими же проблемами. Много благодарственных писем“, — сказал артист.

Gameboy Tetris признался, что многочисленные сообщения фанатов, переживших то же самое, временами были ошеломляющими. „Странно, что они думают обо мне как о ком-то, у кого можно попросить совета. Я не врач, - сказал он. - Я не думал, что все обернется таким образом. Я все же находился в больнице, мне нужно было там успокоиться. Но эти сообщения были настолько душевными, что мне ничего другого не оставалось, как ответить на них“.

„Невероятно тяжело было, что ты ничего не делал“, — вспоминал Тетрис свое пребывание в больнице. „Тебе надо перепрограммировать свой мозг, научиться отдыхать“.

Болезнь Тетриса начала обостряться несколько лет назад. „Никто не знает, врачи не знают, почему так произошло. Я просто игнорировал и долгое время не обращал на это внимания“, — объяснил рэпер.

Сейчас радость в жизнь Тетриса приносят такие мелочи, как проведение времени с собакой и рождественская елка в квартире.

Vaimse tervise abi

По поводу проблем с психическим здоровьем сначала проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

Онлайн-консультация - peaasi.ee; lahendus.net.

Психиатрическую поддержку вы можете получить по телефону:

Помощь детям: 116111 (круглосуточно)

Телефон доверия для жертв насилия: 116 006 (круглосуточно)

Телефон службы душевной помощи: 116 123 (круглосуточно)

Телефон доверия: 6558 088 (эстонский язык), 655 5688 (русский язык) (ежедневно с 19:07 до 07:00)

Или можно обратиться за помощью в EMO 24/7:

Приемный покой психиатрической клиники в Таллинне: 6172 650

Приемный покой психиатрической клиники в Тарту: 731 8764

Приемный покой психиатрической клиники в Пярну: 516 0379

Приемный покой психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255

EMO в Ахтме: 331 1074

EMO в Нарве: 357 1795

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