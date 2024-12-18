Gameboy Tetris - о жизни после психбольницы: я получил много писем от людей с такими же проблемами

В интервью Eesti Ekspress в начале октября Gameboy Tetris признался, что самый мрачный момент для него наступил в августе прошлого года, когда в ожидании предстоящих трех концертов он остановился в отеле Treski. Но вместо концертной площадки артист попал в психиатрическую клинику, где ему поставили диагноз „пограничное расстройство личности“.

"Мысли о самоубийстве меня посещали и во времена 5Minust, но среди всего веселья я не обращал на это внимания“, — вспоминал тогда в интервью рэпер, который был участником группы 5Minust.

Во вторник вечером Gameboy Tetris пришел в передачу "Ringvaade“. Свое самочувствие он оценил примерно на шесть баллов по десятибалльной системе. Он рассказал, что пока не работает, но из Seewald уже выписался, принимает лекарства и ходит на терапию.

„Я чувствовал, что становится всё труднее. Друзья отвезли меня в больницу“, - коротко ответил он, как впервые оказался в клинике.

„Я хочу, чтобы отношение было таким же, как к любому другому заболеванию“, — ответил Tetris на вопрос, зачем он стал публиковать в социальных сетях видео из больницы.

"И какой отклик ты получил?“ — спросила ведущая Грете Лыбу.

"Я получил много, много, много сообщений от людей с такими же проблемами. Много благодарственных писем“, — сказал артист.

Gameboy Tetris признался, что многочисленные сообщения фанатов, переживших то же самое, временами были ошеломляющими. „Странно, что они думают обо мне как о ком-то, у кого можно попросить совета. Я не врач, - сказал он. - Я не думал, что все обернется таким образом. Я все же находился в больнице, мне нужно было там успокоиться. Но эти сообщения были настолько душевными, что мне ничего другого не оставалось, как ответить на них“.

„Невероятно тяжело было, что ты ничего не делал“, — вспоминал Тетрис свое пребывание в больнице. „Тебе надо перепрограммировать свой мозг, научиться отдыхать“.