18.12.2024, 11:22
В новогоднюю ночь cалют можно будет увидеть только в Вильянди, Йыгева, Нарве и Кохтла-Ярве(5)
В больших городах Эстонии от фейерверков отказались
ФОТО: | Delfi Meedia
Если в больших эстонских городах было решено в этом году отказаться от проведения праздничных салютов, то в городах поменьше эту новогоднюю традицию сохраняют. На салют потратят до 10 000 евро.
Еще в предыдущие годы несколько городов, таких как Таллинн, Тарту и Пярну, отказались от проведения фейерверков в новогоднюю ночь. Однако салют можно по-прежнему увидеть, например, в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыгева и Вильянди. В этих городах нашли на это деньги, а местные чиновники надеются, что таким образом люди сами будут выпускать меньше праздничных ракет.
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