В новогоднюю ночь cалют можно будет увидеть только в Вильянди, Йыгева, Нарве и Кохтла-Ярве

Еще в предыдущие годы несколько городов, таких как Таллинн, Тарту и Пярну, отказались от проведения фейерверков в новогоднюю ночь. Однако салют можно по-прежнему увидеть, например, в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыгева и Вильянди. В этих городах нашли на это деньги, а местные чиновники надеются, что таким образом люди сами будут выпускать меньше праздничных ракет.