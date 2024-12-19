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19.12.2024, 08:00

„Дед Мороз начал кричать, что он не собирается оставаться здесь больше ни минуты“. Посещение каравана Сoca-Cola обернулось для семьи разочарованием

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Дед Мороз на мероприятии в честь прибытия каравана Coca-Cola в Ноблесснер.
Дед Мороз на мероприятии в честь прибытия каравана Coca-Cola в Ноблесснер.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Уже второй год подряд с наступлением зимы Таллинн встречает одно из самых ярких событий перед Рождеством – легендарный караван Coca-Cola. Этот праздничный символ, украшенный множеством огней, делает остановку в столице Эстонии, даря горожанам прекрасную возможность поймать рождественское настроение. Однако для кого-то посещение каравана оказалось далеко не вдохновляющим событием.

Рождественский караван Coca-Cola длиной 18,6 метра, шириной около 2,5 метра и весом более 19 тонн. Легендарный караван уже почти три десятилетия является рождественским символом по всему миру, с тех пор как впервые появился на экранах телевизионной рекламы в середине 90-х годов. Тур посвящён внутреннему Санта-Клаусу каждого, символизируя доброту и щедрость рождественского времени.

В этом году караван был доступен для посетителей в понедельник, 16 декабря, только четыре часа, с 16:00 до 20:00. Караван прибыл на территорию порта Ноблесснер из Латвии рано утром.

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