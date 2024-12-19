„Дед Мороз начал кричать, что он не собирается оставаться здесь больше ни минуты“. Посещение каравана Сoca-Cola обернулось для семьи разочарованием(23)
Уже второй год подряд с наступлением зимы Таллинн встречает одно из самых ярких событий перед Рождеством – легендарный караван Coca-Cola. Этот праздничный символ, украшенный множеством огней, делает остановку в столице Эстонии, даря горожанам прекрасную возможность поймать рождественское настроение. Однако для кого-то посещение каравана оказалось далеко не вдохновляющим событием.
Рождественский караван Coca-Cola длиной 18,6 метра, шириной около 2,5 метра и весом более 19 тонн. Легендарный караван уже почти три десятилетия является рождественским символом по всему миру, с тех пор как впервые появился на экранах телевизионной рекламы в середине 90-х годов. Тур посвящён внутреннему Санта-Клаусу каждого, символизируя доброту и щедрость рождественского времени.