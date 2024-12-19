ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ традиционно отметили начало зимы бесплатным днем сауны. Смотрите как это было!

„Празднование начала зимы в Бане Ласнамяэ превратилось в добрую традицию. Одна из целей мероприятия – популяризация культуры парения, ведь сауна полезна для здоровья, если, конечно, нет противопоказаний. Вместе с этим мы хотим познакомить желающих с нашей баней, которая ежедневно предлагает клиентам возможность посещать баню по доступной цене“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Вчера, 17 декабря в Бане Ласнамяэ традиционно отметила наступление астрономической зимы. В день мероприятия можно было бесплатно посетить как Баню Ласнамяэ, так и различные установленные на парковке перед баней бочки для купания. Там же была установлена сауна с финской печью.

Баня Ласнамяэ — это городская баня под ведомством управы района Ласнамяэ. Посетители могут воспользоваться отдельными саунами для мужчин и женщин, а также почасовым душем. Как в мужской, так и в женской части имеются парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После банного сеанса можно выйти на оборудованную удобными скамейками закрытую террасу. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей есть экстремальный душ. За отдельную плату можно насладиться массажем, который предлагает квалифицированный массажист.

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