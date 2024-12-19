ФОТО | Здесь любили поесть Тоомас Хендрик Ильвес и Нолан с Паттинсоном! Ресторан Kivi Paber Käärid отметил юбилей яркой вечеринкой, где вино лилось рекой
Ресторан Kivi Paber Käärid, один из самых выдающихся основоположников эстонской безглютеновой гастрономии, отметил десятилетие. Празднование юбилея состоялось 14 декабря, когда перед гостями выступил стендап-комик Александр Попов, а в полночь зажег Йон Микивер, ранее известный как барабанщик групп Elephants From Neptune и Kuradi Saar. Все это сопровождалось закусками и, конечно же, напитками от ресторана.
Место, которое зародилось в 2014 году как альтернатива традиционным ресторанам и изначально действовало как паб, сегодня само уже превратилось в достойный и признанный ресторан, который изменил представление местных и иностранных посетителей о качественном питании.
„Kivi Paber Käärid выделяется своим полностью безглютеновым и частично безлактозным меню, и не в последнюю очередь потому, что закупаемое сырье в пять раз дороже, чем в традиционных ресторанах, но цены для клиентов остаются на том же уровне, что и у конкурентов. Надежность ресторана подтверждает и его многолетнее сотрудничество с Эстонским обществом целиакии“, - говорит Рийна Россар, совладелец и многолетний управляющий ресторана.
За 10 лет работы ресторан принял множество именитых гостей и мероприятий. Например, в отеделении зала под шуточным названием „Президентская пещера“ обедали президенты Эстонии, Латвии и Литвы, ресторан был любимым местом с бургерами у Тоомаса Хендрика Ильвеса и даже принимал команду Кристофера Нолана и Роберта Паттинсона на съемках фильма „Довод“.