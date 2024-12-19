ФОТО | Здесь любили поесть Тоомас Хендрик Ильвес и Нолан с Паттинсоном! Ресторан Kivi Paber Käärid отметил юбилей яркой вечеринкой, где вино лилось рекой

Место, которое зародилось в 2014 году как альтернатива традиционным ресторанам и изначально действовало как паб, сегодня само уже превратилось в достойный и признанный ресторан, который изменил представление местных и иностранных посетителей о качественном питании.

„Kivi Paber Käärid выделяется своим полностью безглютеновым и частично безлактозным меню, и не в последнюю очередь потому, что закупаемое сырье в пять раз дороже, чем в традиционных ресторанах, но цены для клиентов остаются на том же уровне, что и у конкурентов. Надежность ресторана подтверждает и его многолетнее сотрудничество с Эстонским обществом целиакии“, - говорит Рийна Россар, совладелец и многолетний управляющий ресторана.

За 10 лет работы ресторан принял множество именитых гостей и мероприятий. Например, в отеделении зала под шуточным названием „Президентская пещера“ обедали президенты Эстонии, Латвии и Литвы, ресторан был любимым местом с бургерами у Тоомаса Хендрика Ильвеса и даже принимал команду Кристофера Нолана и Роберта Паттинсона на съемках фильма „Довод“.

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