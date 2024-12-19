ФОТО | Праздник пришел в парламент! Рийгикогу посетил Дед Мороз и припомнил депутатам их скандальную поездку в Китай

Как и в предыдущие годы, его приветственная речь была наполнена юмором и иронией. „У вас был очень продуктивный и веселый год. Я вижу, что вы и прямо сейчас держите себя в курсе событий с телефоном у уха. Человек всегда должен быть в курсе того, что происходит там, где его нет. Поэтому если он случайно будет в курсе, где он сейчас на самом деле находится, то это может быть совершенно потрясающим опытом. Можно реально это попробовать, иначе вы просто узнаете через СМИ о том, что вы тут сделали, а сами этого даже не заметите“, - сказал Дед Мороз депутатам.

„Но у вас было много разных дел. Я думаю, это была поездка в Китай, она была очень хорошей, многие о ней говорили. Я не понимаю, почему когда депутат начинает экономить деньги на чем-то, например, когда правительство другой страны платит за что-то, то народ ведет себя как-то странно, сразу в штыки“, - сказал он. „Будьте смелее, смелее, используйте всевозможные возможности, которые открываются перед вами“.

Вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги позже сказал: „На самом деле, Дед Мороз, я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты отметил самый важный иностранный визит в этом году. Мы ждали его, независимо от того, заметил ты его или нет. Так что спасибо тебе за то, что ты заметил и был единственным, кто об этом упомянул!“

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