ФОТО | Новая реклама эстонского магазина Hawaii Express с целующимися мужчинами вызвала бурную реакцию в сети

27 декабря 2023 года два эстонских велосипедиста-любителя проехали 500 км за 28 часов на велодроме Пирита . Евгений Николаевский и Тынис Тали стартовали в 500-километровом марафоне, преодолев 330-метровый круг 1 501 раз. Задача была решена за 28 часов и 34 минуты. Ехать им пришлось по заснеженному и обледенелому велодрому.

Тогда по всему миру было много других захватывающих испытаний, которые проходили под знаменем „Rapha Festive 500“. Идея заключалась в том, чтобы преодолеть такую длинную дистанцию в период с 24 по 31 декабря. Чаще всего это делалось за 8 дней, но есть и такие крутые мужчины и женщины, которые преодолевали эту дистанцию за один день, чем и вдохновились Николаевский и Тали.