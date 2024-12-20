20.12.2024, 09:00
ФОТО | Новая реклама эстонского магазина Hawaii Express с целующимися мужчинами вызвала бурную реакцию в сети
ФОТО: Hawaii Express
Эстонский велосипедный магазин Hawaii Express вспоминает о том, как год назад организовал на заснеженном велодроме в Пирита марафон на 500 километров. Тогда магазин прибег к помощи искусственного интеллекта для создания рекламы, но результаты оказались довольно неожиданными.
27 декабря 2023 года два эстонских велосипедиста-любителя проехали 500 км за 28 часов на велодроме Пирита. Евгений Николаевский и Тынис Тали стартовали в 500-километровом марафоне, преодолев 330-метровый круг 1 501 раз. Задача была решена за 28 часов и 34 минуты. Ехать им пришлось по заснеженному и обледенелому велодрому.
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