А вы верите в сказку? Гномики посещают большинство семей с детьми, Деда Мороза ждут в каждой седьмой эстонской семье

Подавляющее большинство (около 80%) семей с детьми до 16 лет посещают гномики, при этом 40% населения в целом заявили, что гномики посещают их, чтобы положить что-то хорошее в тапочек. Деда Мороза явно больше ждут в семьях с детьми.

Во время рождественских праздников 69% эстоноземельцев собираются за ужином всей семьёй. Больше остальных так поступают люди, живущие в сельской местности. Совместная рождественская трапеза среди эстонцев явно более популярна, чем среди представителей других национальностей (78% и 49% соответственно). 56% эстоноземельцев планируют дарить друг другу подарки.

Одна из рождественских традиций – создание рождественского настроения путём украшения дома. Если в прошлом году 43% ответили, что украшают окна новогодними игрушками, то в этом году это уже 47%. Создавать новогоднее настроение таким способом больше всего любит самая младшая возрастная группа – 16–24 лет. 26% эстоноземельцев украшают территорию вокруг своего дома. Гораздо чаще украшение сада распространено среди жителей сельской местности (49%). 42% приносят в комнату натуральную ёлку, а 29% предпочитают искусственную. Если эстонцы явно предпочитают натуральную ёлку, то жители других национальностей предпочитают искусственную.

Во время рождественских праздников в церковь ходят 13% эстоноземельцев. Чаще это люди в возрасте 50–74 лет (на 16%). 9% эстоноземельцев вообще не празднуют Рождество (5% эстонцев, 16% жителей других национальностей).

Kantar Emor провёл исследование в период с 5 по 11 декабря. В онлайн-опросе приняли участие 1133 жителя Эстонии в возрасте от 16 лет.

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