ВИДЕО | Потрясающее шоу в Летной гавани и теплые поздравления! Смотрите рождественский выпуск программы „Стиль Жизни“
Смотрите праздничный выпуск программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 22 декабря в 11:00 и в 22:30 на TV3+!
На протяжении уже более 350 выпусков программа „Стиль Жизни“ знакомит телезрителей с миром музыки, искусства и ярких звезд, посещает эксклюзивные мероприятия и держит в курсе последних модных событий!
В рождественском выпуске программы „Стиль Жизни“ мы отправимся на грандиозное мероприятие в Летную гавань на открытие новой выставки „Знаменитые морские путешествия“, где нас ждет потрясающая шоу-программа и теплые поздравления с наступающими праздниками.
Также узнаем последние новинки из мира модной индустрии от GANT, и секреты красоты и молодости от EHO Clinic.
“Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно!