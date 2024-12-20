ВИДЕО | Потрясающее шоу в Летной гавани и теплые поздравления! Смотрите рождественский выпуск программы „Стиль Жизни“

На протяжении уже более 350 выпусков программа „Стиль Жизни“ знакомит телезрителей с миром музыки, искусства и ярких звезд, посещает эксклюзивные мероприятия и держит в курсе последних модных событий!

В рождественском выпуске программы „Стиль Жизни“ мы отправимся на грандиозное мероприятие в Летную гавань на открытие новой выставки „Знаменитые морские путешествия“, где нас ждет потрясающая шоу-программа и теплые поздравления с наступающими праздниками.

Также узнаем последние новинки из мира модной индустрии от GANT, и секреты красоты и молодости от EHO Clinic.

“Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно!

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