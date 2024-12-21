В Эстонии издана „библия деcертa“(1)
Марика Синкконен - кондитер, создающая королевский вкус и вкуснейшие вкусы макаронc (macron). Марика опубликовала книгу о макаронc (macron) и их подробном приготовлении. Другими словами, это Библия mакaрон (macron) на эстонском языке.
Макаруны (macron) — хитовый продукт Марики, который изменит ваши вкусовые и все ваше мероприятие. Она является владелицей и тренером компании Tordikool, которая проводит обучение тортам, эклерам, миндальным печеньям, съедобным украшениям и другим кулинарным темам.
Говоря о макаронс, эта книга является самой подробной. Помимо обычных, здесь вы найдете рецепты веганских макаронс и начинок, и конечно же всю необходимую информацию о выборе сырья и аксессуаров. Кроме того, в книге описаны разные способы приготовления с макаронс подробными инструкциями.
Вы пока ограничились дегустацией готовых макаронc? С помощью инструкций и рецептов этой книги вы, как никогда, будете ближе к приготовлению собственных макаронc, удачных во всех аспектах – технически правильных заготовок и вкуснейших начинок
Макаронс украсят любую вечеринку – и обеденный стол!