ФОТО | Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали ежегодную рождественскую открытку

По мнению королевских экспертов, старое фото использовано для открытки из-за того, что семья переживает непростое время - не до фотосессий. Как известно, 42-летняя Кейт проходит лечение от рака и восстанавливается после курса химиотерапии, который закончился в сентябре. Кроме того, этот снимок олицетворяет единение семьи, так как был сделан в самом начале лечения принцессы, и в это время вся семья сплотилась вокруг нее. Принц Уильям тогда сократил количество рабочих встреч и обязанностей, чтобы посвятить это время жене и детям.