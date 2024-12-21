ФОТО | Похудевшая до неузнаваемости Кристина Агилера снова снялась топлес

18 декабря популярной американской певице Кристине Агилере исполнилось 44 года. В честь дня рождения она опубликовала в своем инстаграме красивое черно-белое фото, на котором, к изумлению поклонников, позирует почти обнаженной. Агилера надела туфли на высоких каблуках, кожаную кепочку и короткие кожаные шорты. Певица подписала опубликованное фото, что это ее „праздничный костюм“.

Подписчики Агилеры пришли в восторг от ее внешности. Многие написали, что она становится только краше, и чем больше лет проходит, тем моложе она выглядит.

В этом году было очень много слухов, что Агилере удалось очень сильно и быстро похудеть благодаря препарату от диабета Ozempic. Многие комментаторы даже утверждают, что Агилера никогда не была такой худой, как сейчас. В последние годы с целью достижения лучшей фигуры этот препарат используют как известные артисты, так и обычные люди.

Сама Кристина Агилера ни разу не комментировала эти слухи. Однако ранее звезда заявляла, что, помимо сбалансированного питания, она любит вести активный образ жизни и выполнять разнообразные упражнения для поддержания формы. По данным In Touch Weekly, певица занимается йогой, боксом, силовыми тренировками и кардио, тренируясь два-пять раз в неделю.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить