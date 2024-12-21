ВИДЕО | Официально! Беатриче в седьмой раз вышла замуж

В прошлом месяце модель Беатриче присутствовала на открытии обновленного отдела женской одежды в столичном магазине Stockmann в компании очаровательного мужчины. Беатриче тогда сказала, что не исключает седьмого брака. „Почему бы и нет, жизнь коротка!“ — сказала она месяц назад. Кажется, мысль эта ей так понравилась, что она решилась на официальное оформление отношений. В седьмой раз.

На самом деле брак с Рюнно мог бы стать уже восьмым для Беатриче. „Я была официально замужем пять раз и дважды венчана в церкви“, — пояснила она.

О радостном событии женщина сообщила в социальных сетях, опубликова забавное видео. В ролике участвуют Беатриче и ее новый возлюбленный, оба не скрывают радости по поводу свадьбы. Под видео стоит подпись „Молодожены“.

Новым возлюбленным Беатриче стал Рюнно Матиесен (51 год), которого, по ее же словам, она знает с 1998 года. Новая встреча спустя много лег сразу же обернулась любовью с первого взгляда. На вопрос, как долго они вместе, Беатрис отвечает, что немного. Пара посчитала, что не хочет никаких конфетно-букетных периодов с прогулками в парках, совместным посещением театра и кино. Они сразу же съехались и стали жить вместе.

Беатриче представила Рюнно как предпринимателя. Однако, по данным Krediidiinfo, нет ни одной компании, зарегистрированной на имя Рюнно Матиесена. Из информации из интернета следует, что в свое время Рюнно был связан с компанией Rocca al Mare Ehituse OÜ, которая к настоящему времени прекратила свою деятельность.

В ранней юности Беатриче вышла замуж за бизнесмена, в начале 90-ых эмигрировавшего из Эстонии в Израиль. Затем Беатриче вышла замуж за бизнесмена Олега Белокрылова. Брак был расторгнут после ареста Олега. Еще будучи официально замужем за Белокрыловым, Беатриче заключила союз с предпринимателем Раулем Андрессоном – пара обвенчалась в церкви. После развода с Олегом Белокрыловым и расставания с Раулем Андрессоном Беатрис вышла замуж за диджея Прийта Куусика, с которым тоже вскоре развелась.