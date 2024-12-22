ФОТО | Санна Марин вновь поразила всех своим откровенным нарядом

В пятницу, 20 декабря, бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила кинотеатр Tellispalatsi в Хельсинки, где состоялся специальный показ фильма „Летняя книга“, снятого совместно режиссерами Англии, США и Финляндии. На красной дорожке присутствовали кинозвезды, режиссеры и известные гости.

Однако больше всего внимания привлекла Санна Марин (39), которая появилась на мероприятии в изысканном костюме. На показ бывшая премьер-министр пришла в черных брюках и ярко-белом пиджаке с глубоким вырезом. Ее обнаженное тело было покрыто тонкими золотыми цепочками, которые идеально сочетались с длинными серьгами.