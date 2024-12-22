22.12.2024, 09:10
ФОТО | Санна Марин вновь поразила всех своим откровенным нарядом
ФОТО: | IMAGO/Lehtikuva
В минувшую пятницу бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила специальный показ фильма, снятого по книге Туве Янссон. На торжественное мероприятие Санна надела эффектный наряд, который привлек внимание всех присутствующих.
В пятницу, 20 декабря, бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила кинотеатр Tellispalatsi в Хельсинки, где состоялся специальный показ фильма „Летняя книга“, снятого совместно режиссерами Англии, США и Финляндии. На красной дорожке присутствовали кинозвезды, режиссеры и известные гости.
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