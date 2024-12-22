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22.12.2024, 09:10

ФОТО | Санна Марин вновь поразила всех своим откровенным нарядом

 
Sanna Marin
Sanna Marin
ФОТО: IMAGO/Markku Ulander | IMAGO/Lehtikuva

В минувшую пятницу бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила специальный показ фильма, снятого по книге Туве Янссон. На торжественное мероприятие Санна надела эффектный наряд, который привлек внимание всех присутствующих.

В пятницу, 20 декабря, бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила кинотеатр Tellispalatsi в Хельсинки, где состоялся специальный показ фильма „Летняя книга“, снятого совместно режиссерами Англии, США и Финляндии. На красной дорожке присутствовали кинозвезды, режиссеры и известные гости.

Однако больше всего внимания привлекла Санна Марин (39), которая появилась на мероприятии в изысканном костюме. На показ бывшая премьер-министр пришла в черных брюках и ярко-белом пиджаке с глубоким вырезом. Ее обнаженное тело было покрыто тонкими золотыми цепочками, которые идеально сочетались с длинными серьгами.

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