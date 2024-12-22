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22.12.2024, 13:14

Женя Фокин о тяжелом детстве: в школе меня обзывали и надо мной издевались, я ничего не забыл

 
Женя Фокин
Женя Фокин
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В программе Õhtuleht „Hommikusöök staariga“ („Завтрак со звездой“) Женя Фокин рассказал, как детство повлияло на его формирование. В то же время этот период жизни дался будущему стилисту совсем не просто.

„Еще когда я учился в школе, я участвовал в модных показах и ходил на рынок в поисках подходящих вещей. В школе к этому не очень хорошо относились. Самое ужасное, что молодые люди до сих пор очень придирчивы. Меня обзывали разными прозвищами, и я был тем, над кем издевались в школе“, — рассказал Фокин, выросший в Кунда.

„Дети часто очень жестоки, и порой мне труднее залечить как раз те раны, которые нанесены были как раз словами“, - сказал он, добавив, что обидчиков давно простил, хотя до сих пор все хорошо помнит.

Заветная мечта сбылась

Известный стилист и хореограф Женя Фокин (39 лет) в прошлом месяце решился осуществить давнюю мечту - на пересадку волос в Турции.

Фокин подробно описал в социальных сетях всю процедуру и подчеркнул, что обдумывал это решение уже много лет. Сначала он записался на прием к врачу-трихологу, который перед операцией направил Женю на процедуры по активации фолликулов и микроциркуляции кожи головы. Во время трансплантации врач взял 2750 волосяных фолликулов с задней части шеи и пересадил их в необходимые места.

Среди других мировых знаменитостей, сделавших пересадку волос, — Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Джуд Лоу и Илон Маск.

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