Израиль могут исключить из конкурса "Евровидение"

Израиль участвует в конкурсе песни „Евровидение“ с 1973 года и является одной из самых успешных стран на этом музыкальном конкурсе, одержав четыре победы. Но новый законопроект израильского правительства может положить конец участию страны к этом международном песенном конкурсе.

Министр связи Израиля Шломо Кархи представил законопроект, который уже получил поддержку израильского парламента в первом голосовании. Ожидается, что окончательное голосование состоится в начале января, сообщает Aftonbladet.

Если закон будет принят, участие KAN в международном конкурсе нарушит правила Европейского вещательного союза (EBU). В регламенте "Евровидения" указано, что в песенном конкурсе могут участвовать только публично-правовые компании.

Сотрудники КАN очень критично относятся к законопроекту. По мнению одного из редакторов компании Эрана Чикуреля, предложение о приватизации служит целям тех, кто хочет исключить Израиль из конкурса песни „Евровидение“ из-за войны в Газе. „Целый год наши враги пытались помешать Израилю участвовать в "Евровидении". А теперь Кархи делает за них всю работу, выталкивая нас из "Евровидения“, - заявил Чикурель.

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