Отличная идея или недопустимо? Экономные европейцы обращаются к подержанным рождественским подаркам

Рост стоимости жизни и растущая озабоченность проблемами климата вызывают всплеск популярности подержанных подарков, и именно эти товары будут доминировать в выборе покупателей в это Рождество.

В Великобритании 83 % людей говорят, что были бы рады получить „подержанный“ подарок, а 68 % покупателей планируют потратить на него часть своего бюджета. Среди представителей „поколения Z“ этот показатель возрастает до 83 %, согласно отчету 2024 Recommence Report.

Самыми популярными подержанными подарками в Великобритании на это Рождество будут электроника (55 %), спортивные товары (47 %) и мебель (42 %).

Германия: дух устойчивого развития стимулирует покупки подержанных вещей

В то время как британцы совершают покупки подержанных вещей в основном по финансовым соображениям (63 %), для немцев экологичность является главной целью (52 %), сообщает Ассоциация розничной торговли страны HDE.

Еще одно отличие заключается в том, что подарки из вторсырья гораздо менее популярны среди молодежи в Германии, поскольку поколение 16-24 лет в подавляющем большинстве (73 %) предпочитает традиционный способ приобретения подарков.

Тем не менее, большинство немецких покупателей (63 %) готовы обратиться к подаркам, бывшим в употреблении.

Самыми популярными „бывшими в употреблении“ товарами в стране, как ожидается, будут „дом и декор“ (67 %), аксессуары (62 %), электроника (58 %) и одежда (51 %).

Испания: члены семьи получают больше всего подержанных подарков

Испанцы более осторожны, но все же открыты для подержанных подарков: 55 % рассматривают их покупку и 50 % рады их получить.

По данным исследования Milanuncios и Appini, как и в Великобритании, в этом направлении движутся представители молодого поколения (66 % среди 18-24-летних). Ожидается, что больше всего „бушных“ подарков получат члены семьи (70 %), друзья (56 %) и партнеры (54 %).

Самыми популярными предметами будут видеоигры (47%), предметы декора (39%) и культурные/развлекательные товары (39%).