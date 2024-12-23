Отличная идея или недопустимо? Экономные европейцы обращаются к подержанным рождественским подаркам(1)
На Рождество подержанные подарки могут обогнать по популярности традиционные. Какие страны и поколения лидируют в этой революции, а какие сдерживают ее? Рассказывает Euronews.
Рост стоимости жизни и растущая озабоченность проблемами климата вызывают всплеск популярности подержанных подарков, и именно эти товары будут доминировать в выборе покупателей в это Рождество.
В Великобритании 83 % людей говорят, что были бы рады получить „подержанный“ подарок, а 68 % покупателей планируют потратить на него часть своего бюджета. Среди представителей „поколения Z“ этот показатель возрастает до 83 %, согласно отчету 2024 Recommence Report.
Самыми популярными подержанными подарками в Великобритании на это Рождество будут электроника (55 %), спортивные товары (47 %) и мебель (42 %).
Германия: дух устойчивого развития стимулирует покупки подержанных вещей
В то время как британцы совершают покупки подержанных вещей в основном по финансовым соображениям (63 %), для немцев экологичность является главной целью (52 %), сообщает Ассоциация розничной торговли страны HDE.
Еще одно отличие заключается в том, что подарки из вторсырья гораздо менее популярны среди молодежи в Германии, поскольку поколение 16-24 лет в подавляющем большинстве (73 %) предпочитает традиционный способ приобретения подарков.
Тем не менее, большинство немецких покупателей (63 %) готовы обратиться к подаркам, бывшим в употреблении.
Самыми популярными „бывшими в употреблении“ товарами в стране, как ожидается, будут „дом и декор“ (67 %), аксессуары (62 %), электроника (58 %) и одежда (51 %).
Испания: члены семьи получают больше всего подержанных подарков
Испанцы более осторожны, но все же открыты для подержанных подарков: 55 % рассматривают их покупку и 50 % рады их получить.
По данным исследования Milanuncios и Appini, как и в Великобритании, в этом направлении движутся представители молодого поколения (66 % среди 18-24-летних). Ожидается, что больше всего „бушных“ подарков получат члены семьи (70 %), друзья (56 %) и партнеры (54 %).
Самыми популярными предметами будут видеоигры (47%), предметы декора (39%) и культурные/развлекательные товары (39%).
Итальянцы: Слишком стесняются дарить подержанные вещи?
В Италии существует явная дистанция между покупкой и получением подержанных подарков, что может быть связано с психологическими или оценочными факторами.
Подавляющее большинство людей, 82 %, с радостью развернули бы подержанные подарки.
С другой стороны, тех, кто рассматривает возможность дарить подержанные вещи, всего 44 %.
Этот показатель возрастает до 76 % только в тех случаях, когда товар значительно дешевле и находится в идеальном состоянии.
Тем не менее, итальянцы, рассматривающие возможность покупки подержанных вещей, очень убеждены в правильности своего выбора, поскольку 79 % из них готовы купить до пяти товаров.
Книги являются самым популярным подарком из вторсырья (51 %) в Италии, за ними следуют предметы одежды и мелкая бытовая техника - 28 %, согласно исследованию Wallapop.
Французские покупатели не в полной мере убеждены рынком подержанных товаров
По данным опроса OpinionWay/Bonial, только каждый третий француз (33 %) готов купить подержанные подарки на Рождество.
Согласно другому опросу, проведенному гигантом электронной коммерции Rakuten, этот показатель составляет 50 %, что на 32 % больше, чем на Рождество 2018 года.
Как и в Италии, наибольшее предпочтение среди подержанных подарков отдается „культурным“ товарам (46 %), за ними следуют одежда (41 %) и игрушки (38 %).
По данным OpinonWay, основным стимулом для покупки подержанных вещей во Франции является экономия денег (63 %), за которой следуют экологические причины (27 %).
Тенденция к покупке подержанных вещей сильнее среди молодого поколения (18-24-летних).