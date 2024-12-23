Холодильник, полный еды, и мешок, полный подарков – что говорит индекс рождественских покупок о кошельках жителей Эстонии?

„На праздничном столе у нас дома всегда есть продукты, которые мы нечасто видим в другое время года: от кровяной колбасы и квашеной капусты до маринованной тыквы, различных сладостей и рождественских украшений“, – говорит Ленно Уускюла. „С одной стороны, канун Рождества проходит более гламурно, чем обычно, а с другой – более обильно: продажи привычных рождественских угощений, шоколада и коробок конфет выросли примерно наполовину. На товары, непосредственно связанные с праздниками (игры и техника в подарок, рождественские украшения и другие предметы декора) мы оставляем в магазине в несколько раз больше денег, чем обычно“.

По словам Уускюла, общая статистика подтверждается картиной витрин и кассовых отчётов сетей супермаркетов. Например, в декабре в магазинах Selver покупают на 25% больше продуктов, чем в ноябре. По промышленным товарам, к которым также относятся различные подарки и аксессуары для сервировки рождественского стола, рост ещё немного выше – в общей сложности на 30%.

„Рождество и праздничный сезон в конце года ассоциируются у нас прежде всего с едой и подарками, и это также отражается на кассе и на заполняемости домашних холодильников. Оценочно, в декабре все мы оставляем в продуктовых магазинах около 350-360 миллионов евро, что на пятую часть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы“, – говорит Ленно Уускюла. Расходы на душу населения составят чуть более 250 евро, что почти на 40 евро больше, чем в обычный месяц“.

Данные Департамента статистики показывают, что в декабре люди оставляют в магазинах на целых 100 миллионов евро, или на 10-15% больше, чем в предыдущие месяцы года. В декабре прошлого года общий объем розничных продаж составил около миллиарда евро, причём наибольшая доля приходится на продукты питания и напитки.

„Как общие данные Департамента статистики, так и данные розничной торговли показывают, что в декабре холодильники эстонцев полны продуктов, а в покупательскую тележку попадает гораздо больше товаров, традиционно ассоциирующихся с подарками (игры и игрушки, косметика, книги, различные товары для дома), чем обычно“, – говорит Ленно Уускюла.

Однако Индекс рождественских покупок показывает, что наша жизнь неуклонно становилась лучше лишь вплоть до Рождества 2021 года, а сейчас покупательная способность в части рождественских продуктов упала до уровня 2018 года.

По словам главного экономиста Luminor, то, что мы съедаем в среднем на пятую часть больше, также вносит непосредственный вклад в ВВП Эстонии, поскольку, съедая на 20 процентов больше кровяной колбасы, свиных шкварок, жареной капусты или даже шоколадных конфет, мы, в свою очередь, создаём больше рабочих мест по всей цепочке создания стоимости.

„Для того чтобы в новогодние праздники мы ели более вкусную еду, нам нужно произвести её больше, чем обычно, перевезти в магазины и разложить по полкам“, – говорит Уускюла. В денежном выражении общее влияние праздничного сезона на экономику можно оценить примерно в 300 миллионов евро“. В то время как валовой внутренний продукт Эстонии за один месяц составляет порядка 3,3 миллиарда евро, влияние одного только Рождества может составлять до десятой части этой суммы – около 230-250 евро на человека в Эстонии“.

Рождественский индекс кровяной колбасы и жареной капусты

По мнению Ленно Уускюла, традиционное праздничное застолье также является хорошим показателем роста благосостояния эстонского общества, в том числе с учётом сложной экономической ситуации последних лет и стремительного роста цен.

„Если в мире при сравнении стран для измерения покупательной способности часто используется так называемый индекс Big Mac, или стоимость гамбургера, который хорошо известен во всем мире, то в Эстонии мы можем посмотреть на два самых популярных рождественских блюда (кровяную колбасу и жареную капусту) и на то, как менялись цены на них с годами, чтобы провести аналогичную параллель, понятную каждому“, – отметил Уускюла.

Например, на основе цен сети магазинов Selver выяснилось, что в 2014 году на среднюю по тем временам зарплату можно было купить 271 „набор“ из Rakvere Verivorst (500 г) и банки Põltsamaa Praekapsas (820 г), то в этом году в покупательской тележке было бы уже почти 330 таких наборов.

„Наша покупательная способность особенно сильно выросла во второй половине прошлого десятилетия, и теперь, в последние несколько лет, она остаётся довольно стабильной и на пятую часть выше, чем раньше“, – говорит Уускюла, главный экономист Luminor. В то же время условный „Рождественский индекс“ в значительной степени отражает показатели нашей экономической среды за последнее десятилетие.“

* Средняя заработная плата в четвёртом квартале года, за исключением 2024 года, где отражается средняя заработная плата в третьем квартале.

** На основе обычной цены на Rakvere Verivorst (500 г) и Põltsamaa Praekapsas (820 г) в магазинах Selver в декабре.

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